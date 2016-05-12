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29.06.17 | 11:49 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии за нарушения в больнице выписали штраф в 160 тысяч
Гострудинспекция провела плановую проверку соблюдения трудового законодательства в ГБУЗ РБ Иглинская центральная районная больница.
Работодатель не организовал проведение психиатрического освидетельствования работников, не ознакомлял их с результатами проведения спецоценки условий труда, также не было организовано проведение вводных и внеплановых инструктажей по охране труда.
Кроме того, нарушались сроки выплаты зарплаты и окончательного расчета, а в трудовых договорах не отражались обязательные для включения условия, сообщает госинспекция труда РБ.
Работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафов на сумму свыше 160 тысяч рублей.
Автор: Максим Кротов
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