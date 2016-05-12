В Башкирии за нарушения в больнице выписали штраф в 160 тысяч

Гострудинспекция провела плановую проверку соблюдения трудового законодательства в ГБУЗ РБ Иглинская центральная районная больница.

Работодатель не организовал проведение психиатрического освидетельствования работников, не ознакомлял их с результатами проведения спецоценки условий труда, также не было организовано проведение вводных и внеплановых инструктажей по охране труда.

Кроме того, нарушались сроки выплаты зарплаты и окончательного расчета, а в трудовых договорах не отражались обязательные для включения условия, сообщает госинспекция труда РБ.

Работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафов на сумму свыше 160 тысяч рублей.