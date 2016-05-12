В Уфе фирму оштрафовали на 750 тысяч за взятку

Штраф выписали ООО «Мегастройсервис» по результатам рассмотрения административного дела по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица», сообщает прокуратура РБ.

В мае прошлого года в компании велась налоговая проверка. Главбух, желая добиться общего попустительства при ее проведении и занижения в справке суммы неуплаченных налогов, решил передать взятку в 200 тысяч рублей руководителю проверяющей группы.

Посредником выступил налоговый инспектор, который в последующем был задержан при передаче денег. Ранее Советский райсуд признал его и главбуха виновными в даче взятке. Сейчас по результатам рассмотрения административного дела компании выписан штраф в 750 тысяч рублей.