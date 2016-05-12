Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе фирму оштрафовали на 750 тысяч за взятку

В Уфе фирму оштрафовали на 750 тысяч за взятку

Штраф выписали ООО «Мегастройсервис» по результатам рассмотрения административного дела по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица», сообщает прокуратура РБ.

В мае прошлого года в компании велась налоговая проверка. Главбух, желая добиться общего попустительства при ее проведении и занижения в справке суммы неуплаченных налогов, решил передать взятку в 200 тысяч рублей руководителю проверяющей группы.

Посредником выступил налоговый инспектор, который в последующем был задержан при передаче денег. Ранее Советский райсуд признал его и главбуха виновными в даче взятке. Сейчас по результатам рассмотрения административного дела компании выписан штраф в 750 тысяч рублей. 


Автор: Максим Кротов
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