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30.06.17 | 14:50 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе фирму оштрафовали на 750 тысяч за взятку
Штраф выписали ООО «Мегастройсервис» по результатам рассмотрения административного дела по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица», сообщает прокуратура РБ.
В мае прошлого года в компании велась налоговая проверка. Главбух, желая добиться общего попустительства при ее проведении и занижения в справке суммы неуплаченных налогов, решил передать взятку в 200 тысяч рублей руководителю проверяющей группы.
Посредником выступил налоговый инспектор, который в последующем был задержан при передаче денег. Ранее Советский райсуд признал его и главбуха виновными в даче взятке. Сейчас по результатам рассмотрения административного дела компании выписан штраф в 750 тысяч рублей.
Автор: Максим Кротов
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