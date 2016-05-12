|
НОВОСТИ
30.06.17 15:20
В Туймазах директор филиала медико-социальной экспертизы подозревается в получении взятки
21.06.17 10:44
В Башкирии руководителя предприятия обязали погасить невыплаченные в бюджет 14 миллионов
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
30.06.17 | 15:20 НОВОСТИ | Архив новостей
В Туймазах директор филиала медико-социальной экспертизы подозревается в получении взятки
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора, врача-специалиста филиала № 35 Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «получение взятки», сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.
Днем 27 июня врач-невролог выдал горожанину направление для прохождения медико-социальной экспертизы для установления факта инвалидности и предъявил его директору МСЭ. Тот в свою очередь сообщил, что гарантированно установит инвалидность за 15 тысяч рублей.
Врач с пациентом обратились в УФСБ по РБ и 29 июня в рамках оперативно-розыскных мероприятий невролог передал директору деньги, после получения которых подозреваемого задержали.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также выясняется, были ли случаи до этого.
Автор: Максим Кротов
AHOHC