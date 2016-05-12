В Туймазах директор филиала медико-социальной экспертизы подозревается в получении взятки

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора, врача-специалиста филиала № 35 Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «получение взятки», сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

Днем 27 июня врач-невролог выдал горожанину направление для прохождения медико-социальной экспертизы для установления факта инвалидности и предъявил его директору МСЭ. Тот в свою очередь сообщил, что гарантированно установит инвалидность за 15 тысяч рублей.

Врач с пациентом обратились в УФСБ по РБ и 29 июня в рамках оперативно-розыскных мероприятий невролог передал директору деньги, после получения которых подозреваемого задержали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также выясняется, были ли случаи до этого.