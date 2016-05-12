Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе пройдёт экологическая акция «Спаси лес!»

В Уфе пройдёт экологическая акция «Спаси лес!»

Организаторами выступают центр содействия занятости молодежи и совет трудящейся молодежи столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Акция по сбору макулатуры среди организаций, предприятий и учреждений, а также горожан состоится 6 июля с 16.00 до 18.30 часов. Место проведения – площадь перед торговым центром по улице бульвар Ибрагимова, 88.

Самые активные участники будут награждены дипломами и призами от партнеров. Подробности по телефону: 279-06-35.


Автор: Максим Кротов
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