В Уфе пройдёт экологическая акция «Спаси лес!»

Организаторами выступают центр содействия занятости молодежи и совет трудящейся молодежи столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Акция по сбору макулатуры среди организаций, предприятий и учреждений, а также горожан состоится 6 июля с 16.00 до 18.30 часов. Место проведения – площадь перед торговым центром по улице бульвар Ибрагимова, 88.

Самые активные участники будут награждены дипломами и призами от партнеров. Подробности по телефону: 279-06-35.