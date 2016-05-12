В Уфе уничтожили запрещённую к ввозу черешню

Она была выявлена специалистами управления россельхознадзора.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади пассажиров, прибывших из Узбекистана, была выявлена подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска – боле двух с половиной килограмм свежей черешни и рассада мяты.

Продукцию уничтожили, сообщает пресс-служба управления.