В Уфе «чёрный риелтор» приговорён к семи годам колонии

Октябрьский райсуд столицы признал 42-летнего Андрея Иванова виновным по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Мужчина познакомился со злоупотребляющей алкоголем жительницей, у которой была доля в квартире в селе Михайловка. Подделав доверенность от остальных собственников жилья, Иванов продал квартиру подставному лицу и впоследствии оформил ее в собственность.

Владельцам квартиры площадью 40 «квадратов» был причинен ущерб в 1,6 миллиона рублей. Суд приговорил злоумышленника к семи годам колонии общего режима. Квартира возвращена законным владельцам.