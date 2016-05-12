Уфимец предстанет перед судом за нападение на бригаду скорой помощи

Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.

В мае горожанин был в гостях у друга. Когда тот крепко уснул после выпитого алкоголя, гость вызвал медиков и, находясь в пьяном состоянии, стал требовать, чтобы они оказали медпомощь спящему. Злоумышленник стал размахивать ножом и угрожать одному из медиков, а когда медперсонал покинул квартиру, догнал их и нанес сотруднику бригады удар кулаком.

Обвиняемый признал вину. Впереди его ждет рассмотрение уголовного дела по статьям «побои» и «угроза убийством», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.