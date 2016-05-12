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НОВОСТИ
30.06.17 15:20
В Туймазах директор филиала медико-социальной экспертизы подозревается в получении взятки
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
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cvbn 2016-03-30 14:11:17
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Зинаида 2016-03-26 13:57:32
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Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
04.07.17 | 13:55 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимец предстанет перед судом за нападение на бригаду скорой помощи
Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.
В мае горожанин был в гостях у друга. Когда тот крепко уснул после выпитого алкоголя, гость вызвал медиков и, находясь в пьяном состоянии, стал требовать, чтобы они оказали медпомощь спящему. Злоумышленник стал размахивать ножом и угрожать одному из медиков, а когда медперсонал покинул квартиру, догнал их и нанес сотруднику бригады удар кулаком.
Обвиняемый признал вину. Впереди его ждет рассмотрение уголовного дела по статьям «побои» и «угроза убийством», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
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