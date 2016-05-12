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05.07.17 | 10:22 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии будут судить двух сотрудников угрозыска за получение взятки
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших оперуполномоченных сотрудников одного из отделов управления уголовного розыска МВД по РБ.
По данным следствия, 28 октября 2016 года 35-летний оперуполномоченный и 32-летний старший оперуполномоченный выявили в селе Булгаково двух нелегалов, незаконно занимающихся стройкой. Полицейские потребовали шесть тысяч рублей за возврат паспортов и несоставление протоколов об административном правонарушении. Получив отказ, они забрали у иностранцев паспорта и уехали.
За документами приехал представитель работодателя и на этот раз стражи порядка потребовали 20 тысяч рублей. Мужчина обратился к правоохранителям и в рамках оперативного мероприятия 1 ноября передал в своей машине 32-летнему сотруднику угрозыска 18 тысяч рублей, после чего тот был задержан.
На данный момент оперуполномоченные уволены по решению руководства МВД. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.
Автор: Максим Кротов
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