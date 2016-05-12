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В Башкирии ООО оштрафовали за использование госимущества

Ишимбайская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о государственной собственности в ООО «Союз».

С 2013 года организация занимала здание бывшего кинотеатра в Ишимбае площадью 880 «квадратов», а также прилегающий к нему земельный участок. Недвижимость находится в федеральной собственности, а торговая компания использовала ее без согласия владельца, уточняет пресс-служба прокуратуры РБ.

По результатам рассмотрения административного дела фирму оштрафовали на 20 тысяч рублей.


Автор: Максим Кротов
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