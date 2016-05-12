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В Уфе компания погасила крупную сумму по зарплате после вмешательства прокуратуры

Устранения нарушения трудового законодательства в ООО «РегионДорСтрой» добилась прокуратура Кировского района столицы.

Предприятие не рассчиталось с сотрудниками за январь – май – более двух сотен человек не получили около 14,5 миллионов рублей. Попытки самостоятельно решить вопрос оказались для работников дорожно-строительного предприятия безуспешными, ввиду чего они обратились в прокуратуру.

В адрес руководителя компании было направлено представление с требованием погасить долг, после чего зарплата была выплачена. Кроме того, по результатам рассмотрения административного дела руководитель оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. 


Автор: Максим Кротов
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