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НОВОСТИ
30.06.17 15:20
В Туймазах директор филиала медико-социальной экспертизы подозревается в получении взятки
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
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Valery 2016-04-04 15:38:03
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cvbn 2016-03-30 14:11:17
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Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
06.07.17 | 12:35 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе появилась скульптура «Танец журавлей»
Она расположилась в Сипайлово в сквере на пересечении улиц Бикбая и Гагарина, сообщает пресс-служба городской администрации.
Стремящиеся ввысь журавли символизируют призыв к возвышенным чувствам – семейной верности и любви, сообщает источник. По словам автора композиции, Сипайлово – особый микрорайон, ассоциирующийся с дружной семьей.
В целом, сам сквер поменял облик и стал более благоустроенным, а все работы выполнены не за счет бюджета, а благодаря вкладу предпринимателей.
Автор: Максим Кротов
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