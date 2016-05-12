В Уфе появилась скульптура «Танец журавлей»

Она расположилась в Сипайлово в сквере на пересечении улиц Бикбая и Гагарина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Стремящиеся ввысь журавли символизируют призыв к возвышенным чувствам – семейной верности и любви, сообщает источник. По словам автора композиции, Сипайлово – особый микрорайон, ассоциирующийся с дружной семьей.

В целом, сам сквер поменял облик и стал более благоустроенным, а все работы выполнены не за счет бюджета, а благодаря вкладу предпринимателей.