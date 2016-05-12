В Башкирии будут судить 13 участников наркогруппировки

Прокуратура РБ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местных жителей в возрасте от 20 до 40 лет.

Злоумышленники в 2015-2016 годах объединились в преступную группу, намереваясь организовать наркобизнес в Уфе и Стерлитамаке. Крупные партии «синтетики» закупал в Москве один из сообщников и затем перевозил их в Уфу, где на съемной квартире вместе с сожительницей фасовал и передавал остальным участникам для последующего сбыта.

Сотрудники правоохранительных органов задержали сбытчиков в четырех городах и районах республики. В общей сложности у них изъяты пять видов синтетических наркотиков массой свыше13 килограммов, стоимость которых на черном рынке составляет почти 20 миллионов рублей.

Сейчас большинство обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Уфимский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.