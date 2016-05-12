В Башкирии директор сельской школы оплачивал свои штрафы за счёт педагогов

Прокуратура Бурзянского района инициировала возбуждение уголовного дела в отношении директора школы деревни Иргизлы.

Директор выписал учителям поощрительные выплаты и требовал возвращать их, объясняя это тем, что школе необходимо приобрести канцелярские товары. При отказе руководитель лишал работников отгулов.

За восемь месяцев прошлого года он незаконно получил 128 тысяч рублей, 80 из которых потратил на оплату штрафов, назначенных ему за нарушения экологического законодательства и пожарной безопасности в школе.

Согласно законодательству, руководитель должен был оплачивать указанные штрафы за свой счет, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.