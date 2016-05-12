В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в ООО «Ремжилсервис».

С марта 2015 по август 2016 года 18 работников предприятия не получили около полумиллиона рублей. В то же время организация имела в наличии более семи миллионов, однако направила деньги на расчеты с поставщиками и прочими дебиторами, а также на выдачу под отчет, сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лицо или лица, причастные к его совершению.