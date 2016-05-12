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10.07.17 | 11:41 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в ООО «Ремжилсервис».
С марта 2015 по август 2016 года 18 работников предприятия не получили около полумиллиона рублей. В то же время организация имела в наличии более семи миллионов, однако направила деньги на расчеты с поставщиками и прочими дебиторами, а также на выдачу под отчет, сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лицо или лица, причастные к его совершению.
Автор: Максим Кротов
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