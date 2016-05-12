В Уфе мужчина спас тонущего ребёнка

Происшествие случилось в минувшую субботу в парке «Первомайский».

Прогуливаясь по парку, мужчина увидел, как ребенок, катаясь на велосипеде, скатился в пруд. Не раздумывая, мужчина бросился на выручку малышу и вытащил его из воды. Благодаря спасителю ребенок не получил травм и ему не потребовалась помощь медработников.

Городская служба спасения призывает родителей быть внимательнее по отношению к детям, особенно если они находятся рядом с водоемом.