В Уфе сотрудники крупного предприятия обвиняются в хищении дорогостоящих деталей для авиадвигателей

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести действующих и бывших сотрудников ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение». Они обвиняются в краже, совершенной организованной группой и покушение на кражу, сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре 2015 года один из обвиняемых создал организованную преступную группу, в которую вовлек бывших и действующих сотрудников УМПО. ОПГ похищала со склада эксклюзивные дорогостоящие детали для авиадвигателей и прятала их в тайнике на территории цеха. В дальнейшем изделия вывозились с территории завода на служебных автомобилях «Газель». В итоге похищено продукции общей стоимостью 2,1 млн рублей, которую планировалось в дальнейшем сбыть. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции при попытке хищения очередной партии изделий стоимостью около 700 тыс рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

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