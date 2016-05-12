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11.07.17 | 14:50 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе сотрудники крупного предприятия обвиняются в хищении дорогостоящих деталей для авиадвигателей
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести действующих и бывших сотрудников ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение». Они обвиняются в краже, совершенной организованной группой и покушение на кражу, сообщает пресс-служба ведомства.
В декабре 2015 года один из обвиняемых создал организованную преступную группу, в которую вовлек бывших и действующих сотрудников УМПО. ОПГ похищала со склада эксклюзивные дорогостоящие детали для авиадвигателей и прятала их в тайнике на территории цеха. В дальнейшем изделия вывозились с территории завода на служебных автомобилях «Газель». В итоге похищено продукции общей стоимостью 2,1 млн рублей, которую планировалось в дальнейшем сбыть. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции при попытке хищения очередной партии изделий стоимостью около 700 тыс рублей.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.
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Автор: Булат Насыров
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