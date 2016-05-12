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11.07.17 | 15:59 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе бывший замглавы администрации обвиняется в покушении на мошенничество
Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего бывшего заместителя главы администрации Уфы.
Чиновник, зная о том, что ресурсоснабжающая компания пожертвовала 18 миллионов рублей на приобретение уличных спортивных тренажеров и строительство спортплощадок, потребовал от представителя фирмы, получившей пожертвования, 1,8 миллиона рублей. В противном случае замглавы сообщил, что дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено.
В марте текущего года сотрудники ФСБ задержали злоумышленника при получении им 1 миллиона 150 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал вину, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
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