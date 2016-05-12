В Уфе бывший замглавы администрации обвиняется в покушении на мошенничество

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего бывшего заместителя главы администрации Уфы.

Чиновник, зная о том, что ресурсоснабжающая компания пожертвовала 18 миллионов рублей на приобретение уличных спортивных тренажеров и строительство спортплощадок, потребовал от представителя фирмы, получившей пожертвования, 1,8 миллиона рублей. В противном случае замглавы сообщил, что дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено.

В марте текущего года сотрудники ФСБ задержали злоумышленника при получении им 1 миллиона 150 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал вину, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.