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В Башкирии глава города приговорён к пяти годам колонии

Верховный суд республики вынес вердикт в отношении 48-летнего Олега Крысина, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ.

Утром 11 августа 2016 года глава Агидели в служебном кабинете получил от замдиректора коммерческого предприятия взятку в 450 тысяч рублей. За это чиновник обещал предоставить предприятию право на отвал грунта в десять тысяч кубометров без проведения аукциона и торгов. После получения денег глава был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования он был временно отстранен от занимаемой должности и помещен под домашний арест. В обеспечение приговора на его имущество наложили арест – на счета, трехкомнатную квартиру в Нефтекамске и акции.

Поначалу Крысина приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в шесть миллионов рублей. Осужденный обжаловал приговор, указав, что он невиновен и его следует оправдать. Верховный суд РБ приговорил его к пяти годам и оштрафовал на три миллиона рублей.


Автор: Максим Кротов
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