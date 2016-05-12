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11.07.17 | 16:09 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии глава города приговорён к пяти годам колонии
Верховный суд республики вынес вердикт в отношении 48-летнего Олега Крысина, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ.
Утром 11 августа 2016 года глава Агидели в служебном кабинете получил от замдиректора коммерческого предприятия взятку в 450 тысяч рублей. За это чиновник обещал предоставить предприятию право на отвал грунта в десять тысяч кубометров без проведения аукциона и торгов. После получения денег глава был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе расследования он был временно отстранен от занимаемой должности и помещен под домашний арест. В обеспечение приговора на его имущество наложили арест – на счета, трехкомнатную квартиру в Нефтекамске и акции.
Поначалу Крысина приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в шесть миллионов рублей. Осужденный обжаловал приговор, указав, что он невиновен и его следует оправдать. Верховный суд РБ приговорил его к пяти годам и оштрафовал на три миллиона рублей.
Автор: Максим Кротов
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