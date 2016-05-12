Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе пройдёт ярмарка «Ягодное лукошко»

В Уфе пройдёт ярмарка «Ягодное лукошко»

Она состоится 15 июля на площади перед Дворцом спорта.

Продукцию представят тепличные и крестьянско-фермерские хозяйства, плодопитомники. Кроме того, приглашаются жители, имеющие личные подсобные хозяйства.

Работать ярмарка будет с 9.00 до 16.00 часов, сообщает пресс-служба городской администрации.


Автор: Максим Кротов
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