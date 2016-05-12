В Уфе глава КФХ подозревается в мошенничестве при получении субсидий

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего горожанина.

Являясь главной крестьянского фермерского хозяйства и арендатором сельхозземель, уфимец с 2013 по 2015 годы представлял в минсельхоз республики ложные сведения о посеве и сборе агрокультур. На основании этих документов бизнесмен незаконно получил из бюджета субсидии на сумму свыше 900 тысяч рублей.

На деле аграрий несколько лет не возделывал поля и не платил арендные платежи. В ходе следствия это подтвердила экспертиза.

В целях взыскания со злоумышленника причиненного ущерба, на его имущество стоимостью более 21 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.