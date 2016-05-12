Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе сегодня состоится экологическая акция на Тропе здоровья

В Уфе сегодня состоится экологическая акция на Тропе здоровья

Она организована инициативной группой «Иточник» и администрацией Октябрьского района.

Мероприятие начнется в 18.00 на Тропе здоровья «Уфиские липы». Принять участие могут все желающие. Пресс-служба столичной мэрии призывает внести свой вклад в благоустройство зеленого уголка города и показать своим примером, как нужно беречь город и природу.

Тропа здоровья была обустроена летом прошлого года – для ее создания на улице Зорге были снесены более сотни незаконных гаражей, построена парковка для автомобилей, а лес очищен от мусора.


Автор: Максим Кротов
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