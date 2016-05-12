В Уфе 15 июля пройдёт городской велопарад I BIKE UFA

Совещание по его подготовке и проведению состоялось в столичном муниципалитете.

Регистрация начнется на площади Ленина с 9.30 часов, в 10.30 – построение колонны, старт в 11.00. Велопробег пройдет по проспекту Октября, улице 50-летия Октября, Цюрупы, Пушкина, Гафури и завершится на верхней площадке Конгресс-холла. Движение автотранспорта на это время будет перекрываться по мере прохождения велоколонны.

К участию приглашаются все желающие владельцы велосипедов. За самые яркие и необычные велосипеды предусмотрены призы от партнеров, сообщает пресс-служба городской администрации.