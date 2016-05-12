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13.07.17 | 12:03 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе 15 июля пройдёт городской велопарад I BIKE UFA
Совещание по его подготовке и проведению состоялось в столичном муниципалитете.
Регистрация начнется на площади Ленина с 9.30 часов, в 10.30 – построение колонны, старт в 11.00. Велопробег пройдет по проспекту Октября, улице 50-летия Октября, Цюрупы, Пушкина, Гафури и завершится на верхней площадке Конгресс-холла. Движение автотранспорта на это время будет перекрываться по мере прохождения велоколонны.
К участию приглашаются все желающие владельцы велосипедов. За самые яркие и необычные велосипеды предусмотрены призы от партнеров, сообщает пресс-служба городской администрации.
Автор: Максим Кротов
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