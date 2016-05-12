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НОВОСТИ
11.07.17 14:50
В Уфе сотрудники крупного предприятия обвиняются в хищении дорогостоящих деталей для авиадвигателей
10.07.17 11:41
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
14.07.17 | 11:19 НОВОСТИ | Архив новостей
В Советском районе Уфы с 17 июля перекроют воду по пяти улицам
В связи с гидравлическими испытаниями горячая вода будет отключена по 21 июля.
Без воды останутся жители домов №№ 10, 12/1, 12, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 21/1 по Комсомольской, №№ 3, 5, 21, 23, 25, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37 по Бессонова, №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14 по Казанской, №№ 7/1, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/3 по проспекту Октября и №8 по Левченко.
Автор: Максим Кротов
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