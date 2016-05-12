Панорама Башкортостана-Новости-В Советском районе Уфы с 17 июля перекроют воду по пяти улицам

В Советском районе Уфы с 17 июля перекроют воду по пяти улицам

В связи с гидравлическими испытаниями горячая вода будет отключена по 21 июля.

Без воды останутся жители домов №№ 10, 12/1, 12, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 21/1 по Комсомольской, №№ 3, 5, 21, 23, 25, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37 по Бессонова, №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14 по Казанской, №№ 7/1, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/3 по проспекту Октября и №8 по Левченко.


Автор: Максим Кротов
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