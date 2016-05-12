В Уфе с 14 июля на Гафури и Валиди перекроют движение

Причина тому – капремонт участка теплосети, сообщает пресс-служба городско администрации.

С 21.00 часов 14 июля до 21.00 часов 23 июля будет перекрыта половина проезжей части улицы Заки Валиди по четной стороне, между жилым домом № 1 по улице Валиди и улицей Гафури. С 1 по 14 августа движение будет закрыто по нечетной стороне.

МУП УИС приносит извинения за неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.