Молодёжная "Уфа" крупно выиграла в Екатеринбурге - 4:0

Уфимцы лидируют в чемпионате России.

Накануне матча основных составов молодые футболисты "Уфы" сыграли в Екатеринбурге с "Уралом".

С первых минут гости по-хозяйски захватили инициативу. Довольно долго оборона и вратарь "Урала" сдерживали атаки наших земляков. Все же под занавес первого тайма, на 37-й и 42-й минутах Вячеслав Журавлев дважды поразил цель.

Вторая половина поединка вновь прошла под диктовку "Уфы". На 78-й минуте Линар Мухаметшин сделал счет крупным, а незадолго до финального свистка Марк Криворог подвел черту под разгромом - 4:0 (2 : 0) в пользу гостей.

Набрав 9 очков в трех стартовых матчах, "Уфа" возглавила турнирную таблицу молодежного чемпионата России, сообщает пресс-служба клуба. Главные команды "Уфы" и "Урала" встретятся сегодня. Начало матча в 17.00.