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29.07.17 | 12:25 НОВОСТИ | Архив новостей
"Торос" победил "Ладу" по буллитам - 5:4
Повторный контрольный матч принес победу нефтекамцам.
В рамках тренировочного сбора в Латвии хоккеисты нефтекамского "Тороса" провели второй контрольный матч с "Ладой" (Тольятти).
Напомним, днем ранее волжане, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, победили - 3:1. Первые два периода проходили в ключе той встречи - вязкая борьба по всей площадке мало радовала болельщиков, соперники отрабатывали тактические схемы, не включая высоких скоростей. Лишь однажды нефтекамцам удалась острая вылазка, завершившаяся голом.
Зато заключительный отрезок порадовал голевой феерией. Шайбы наконец-то одна за другой полетели в ворота. "Торос" на равных держался против старшей по классу "Лады".
Основное время завершилось вничью - 4:4. Овертайм оказался безголевым, а серия буллитов принесла победу "Торосу" - 5:4 (1:0; 0:0; 3:4; СБ-1:0), сообщает пресс-служба нефтекамского клуба.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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