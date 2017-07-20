Хоккеисты "Салавата Юлаева" вернулись со сбора в Финляндии

Команда готовится к Кубку губернатора Нижегородской области.

Две недели команда тренировалась в комплексе Виерумяки. Основное внимание было уделено физической подготовке. В завершение сбора юлаевцы провели контрольный матч с челябинским "Трактором". Его исход, как уже сообщалось, решила единственная шайба, заброшенная в третьем периоде капитаном уфимцев Денисом Куляшом.

1 августа "Салават Юлаев" стартует в борьбе за Кубок губернатора Нижегородской области. Первым соперником будут хозяева - "Торпедо". Турнир пропустят защитник Захар Арзамасцев и нападающий Артем Федоров. Оба призваны в олимпийскую сборную России для участия в розыгрыше Sochi Hockey Open, сообщает пресс-служба клуба.