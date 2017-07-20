В Уфе в выходные на улицу Цюрупы лучше не заезжать

30.07.17 Сегодня - День Военно-Морского Флота России

30.07.17 Сегодня - Международный день дружбы

30.07.17 Спортсмены из Башкортостана завоевали девять медалей XXIII Сурдлимпийских игр в Турции

30.07.17 Четыре уфимца переплыли пролив Босфор из Азии в Европу

30.07.17 В Башкирии форум «Арт-Уфа 2017» посетило более 5 тысяч человек‍

30.07.17 Вузы Башкирии начинают зачисление абитуриентов

30.07.17 В Уфе прошел благотворительный забег с участием актеров и политиков

30.07.17 В Уфу в начале недели вернутся дожди‍