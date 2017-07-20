В российском «Марафоне классической музыки» примут участие шесть башкирских городов

А всего уникальный музыкальный проект объединит девять городов - Уфу, Казань, Оренбург, Орск, Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак, Ишимбай, Салават.

«Марафон классической музыки» открывает четвертый сезон. В путешествие по городам России отправятся восемь оркестров, за время «Марафона» они проедут почти 8 000 километров. 250 артистов высочайшего класса исполнят инструментальные и вокальные произведения композиторов-классиков и романтиков, авангардные опусы современников, джаз и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры.



«Марафон классической музыки» стартует 10 августа - в Оренбурге. Перед оренбуржцами выступит оркестр городского дворца культуры Уфы под руководством Бориса Вассемирского и муниципальный духовой оркестр «Оренбург» под управлением Виктора Хрипуна.



11 августа муниципальный духовой оркестр «Оренбург» с эстафетой отправляется в Орск, где даст концерт совместно с местным духовым оркестром под руководством Олега Комарина.



12 августа Казань встретит духовой оркестр из Уфы. К нему присоединятся три местных оркестра.



16 августа в Октябрьском выступят музыканты из Уфы в союзе с народным коллективом духового оркестра Октябрьского.



Жители Нефтекамска 17 августа насладятся игрой Октябрьского и Орского оркестров.



Три дня, с 18 по 20 августа, в Стерлитамаке, Ишимбае, Салавате будут выступать Духовой оркестр Уфы и Орский духовой оркестр.



Кульминационным аккордом музыкадьного марафона станет грандиозный концерт под открытым небом в парке им. Матросова в Уфе 22 сентября. Здесь выступят местный духовой оркестр, а вместе с ним - Екатеринбургский оркестр «Уралбэнд» и концертно-духовой оркестр из Чебоксаров.