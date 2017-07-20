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29.07.17 | 11:03 НОВОСТИ | Архив новостей
В российском «Марафоне классической музыки» примут участие шесть башкирских городов
А всего уникальный музыкальный проект объединит девять городов - Уфу, Казань, Оренбург, Орск, Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак, Ишимбай, Салават.
«Марафон классической музыки» открывает четвертый сезон. В путешествие по городам России отправятся восемь оркестров, за время «Марафона» они проедут почти 8 000 километров. 250 артистов высочайшего класса исполнят инструментальные и вокальные произведения композиторов-классиков и романтиков, авангардные опусы современников, джаз и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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