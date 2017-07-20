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29.07.17 | 13:30 НОВОСТИ | Архив новостей
В Мелеузовском районе столкнулись три автомобиля. Пять человек пострадали
«Автородео» произошло вчера вечером на 193-м километре дороги Уфа - Оренбург.
На этом участке столкнулись три автомобиля: «Рено Логан» под управлением 67-летнего уфимца, «Лада Ларгус», за рулем которого находился 34-летний местный житель, и «Форд Фокус» под управлением 49-летнего водителя из Стерлитамака.
В результате аварии 59-летняя пассажирка «Рено» из Уфы с травмами была госпитализирована. В «Ларгусе» пострадали четыре пассажира: 18-летняя жительница Куюргазинского района, 62-летняя женщина и 33-летний мужчина из Кумертау, 45-летний житель Оренбургской области.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано четырнадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых двадцать пять человек получили травмы, сообщает главный госавтоинспетор республики Динар Гильмутдинов.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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