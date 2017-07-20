#Башкирия-ФК "Уфа" поделил очки с "Уралом" в Екатеринбурге - 1:1
НОВОСТИ
RSS
30.07.17 03:44
В Уфе прошёл благотворительный забег
29.07.17 23:54
ФК "Уфа" поделил очки с "Уралом" в Екатеринбурге - 1:1
29.07.17 22:25
В Уфе арестован организатор драки и перестрелки у Гостиного двора
29.07.17 21:43
Когда бодаются «крузак» и 99-я
29.07.17 15:58
В Уфе в выходные на улицу Цюрупы лучше не заезжать
29.07.17 14:43
Хоккеисты "Салавата Юлаева" вернулись со сбора в Финляндии
29.07.17 13:30
В Мелеузовском районе столкнулись три автомобиля. Пять человек пострадали
29.07.17 12:25
"Торос" победил "Ладу" по буллитам - 5:4
29.07.17 12:12
Молодёжная "Уфа" крупно выиграла в Екатеринбурге - 4:0
29.07.17 11:03
В российском «Марафоне классической музыки» примут участие шесть башкирских городов
29.07.17 03:02
В Башкирии появилась "великолепная семёрка" миллиардеров
29.07.17 01:55
В Уфе можно измерить АД без врача
29.07.17 01:54
В Башкирии рынок недвижимости умерил аппетиты
29.07.17 01:52
В Башкирии отмечается убыль населения
29.07.17 01:23
В Нефтекамске школьный круиз сорвал Рыбнадзор
29.07.17 01:22
Туймазинский путешественник дошёл до своего города пешком из … Санкт-Петербурга
29.07.17 01:20
В Баймакском районе «самоделкин» собрал безотказный трактор
29.07.17 01:19
Виктория Майер из Кумертау поднялась на Всероссийском «ЛиФФте»
27.07.17 00:22
Нефтекамский "Торос" уступил тольяттинской "Ладе" - 1:3
27.07.17 00:14
"Салават Юлаев" выиграл у "Трактора" - 1:0
26.07.17 17:41
В Башкирии под суд пойдёт преподаватель, по вине которого утонул подросток
26.07.17 17:01
В Уфе улица Заки Валиди будет закрыта для проезда
26.07.17 12:31
На Уфимский марафон приедут спортсмены из 180 городов мира
26.07.17 11:44
В Белебеевском районе водитель погубил пассажира в кювете
26.07.17 11:41
В Башкирии мотоциклист врезался в забор и погиб
26.07.17 11:40
Рустэм Хамитов: В Башкирии ведется работа по противодействию конфликтам интересов
26.07.17 11:21
Рустэм Хамитов: Бюджетные деньги – «святые» деньги
26.07.17 10:33
В Башкирии главврача наказали за несправедливое распределение путёвок в детские санатории
26.07.17 10:15
В единый день голосования в Башкирии впервые применят QR-код
25.07.17 23:19
В Башкирии два рыбака погибли в машине на дне озера
25.07.17 16:26
В Башкирии за полгода от отравления спиртсодержащей продукцией умерли 94 человека
25.07.17 15:06
Вандалы нанесли Уфе более пяти миллионов рублей ущерба
25.07.17 14:57
В Башкирии пристраивают детей супругов, погибших на Таналыке
25.07.17 14:47
В уфимский парк имени Лесоводов Башкирии пришёл лось
25.07.17 14:43
Рустэм Хамитов: Часть вины за обманутых дольщиков лежит на правительстве и мэриях
25.07.17 14:30
В Нефтекамске упавшие деревья разрушили могилы на кладбище
25.07.17 14:24
Погода не угрожает продовольственной безопасности в Башкирии
25.07.17 14:21
В Краснокамском районе после удара молнии сгорел частный дом и гараж
25.07.17 14:00
В Уфе 19-летний парень украл… гараж
25.07.17 13:50
Козу украли, молока попили, теперь ответ держать
25.07.17 13:46
В Уфе новым асфальтом покрыт экспериментальный участок дороги
25.07.17 13:30
В Эстонии открыт памятник Салавату Юлаеву
25.07.17 13:30
Башкирские спортсмены завоевали девять медалей на Сурдлимпийских играх
25.07.17 13:04
Рустэм Хамитов: Мое главное богатство – это внуки
25.07.17 12:53
В Нефтекамске экс-полицейский осуждён за взятки
25.07.17 12:52
Уфимец украл из киоска рыбу на 43 тысячи рублей, чтобы покормить кота...
25.07.17 12:43
Хоккеисты "Салавата Юлаева" сыграют за сборные своих стран
25.07.17 12:38
Женская сборная Башкирии по лапте - чемпион России
25.07.17 12:31
Уфимские рапиристки выиграли "бронзу" чемпионата мира
25.07.17 11:49
Глава Башкирии подтвердил, что министерство семьи в республике будет
25.07.17 11:30
Рустэм Хамитов: «Главное разочарование первого полугодия – снижение рождаемости»
25.07.17 11:14
Рустэм Хамитов: В работе ориентируюсь на самочувствие жителей республики
25.07.17 10:55
В Благовещенском районе пьяный водитель погубил в ДТП сына
25.07.17 10:53
В Башкирии сотрудники ФСИН взяли в руки удочки
25.07.17 10:50
Полицейские разыскали водителя, сбившего насмерть четырёхлетнего малыша
ЕЩЁ НОВОСТИ