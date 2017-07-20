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29.07.17 | 23:54 НОВОСТИ | Архив новостей
ФК "Уфа" поделил очки с "Уралом" в Екатеринбурге - 1:1
Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги. "Урал" (Екатеринбург) - "Уфа" - 1:1 (0 : 1). Голы забили: С. Игбун (17-я мин.) - 0:1; Д. Табидзе (88, автогол) - 1:1.
Уже с первых минут стало ясно: в этом противостоянии очень многое решит физическая готовность команд. 30-градусная жара стала главным соперником футболистов. В этой ситуации "Уфа", избравшая в гостях тактику контратак, сумела извлечь максимум возможного из дебюта поединка. Перехватив поперечную передачу "Урала", Игбун классно выстрелил из-за штрафной.
Открыв счет, гости главное внимание сосредоточили на обороне. Однако, отдав территорию, уфимцы не забыли об острых вылазках к воротам хозяев. Одну из них обязан был завершать голом Пауревич - как Иван не забил, понять трудно. А вскоре травму получил наш Тумасян. Пришлось на ходу перестраивать оборону. Добавим, что не полетел с командой в столицу Урала травмированный Иван Обляков.
Сценарий матча не менялся посчти до самого конца. Хозяева наседали, но их натиск носил довольно однообразный характер: фланговый проход - навес, борьба в воздухе. Неразрешимых задач хозяева практически не ставили. Лишь однажды Чентурия неожиданно выстрелил так, что мяч от перекладины наших ворот улетел к центру поля.
Но и наш Фатай имел верную возможность, расстреливая ворота в упор головой - блеснул реакцией голкипер. А позволили уфимцы "Уралу" сравнять счет в ситуации, когда пропускать было совсем необязательно. Прерывая очередной навес, Табидзе неловко принял мяч, и он от его груди отскочил в ворота. Произошло это за две минуты до конца. Вот тут и выяснилось, что сил уфимцы сохранили, хоть отбавляй. Команда пошла вперед, создала голевой момент, реализовать который не удалось. Ничья стала вполне закономерным исходом игры, в которой соперники противостояли не только друг другу, но и июльскому пеклу.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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