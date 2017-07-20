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30.07.17 | 03:44 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе прошёл благотворительный забег
Около трехсот взрослых и сто шестьдесят детей приняли участие в спортивном мероприятии.
29 июля в парке Лесоводов Башкирии прошел массовый забег, посвящённый 45-летию Республиканской детской клинической больницы.
Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд «Наши дети», Республиканская детская клиническая больница, Школа правильного бега I LOVE RUNNING UFA и АНО ЦПСМ «Уфимский марафон».
Автор: Альберт ЗАГИРОВ
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