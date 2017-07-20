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29.07.17 | 22:25 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе арестован организатор драки и перестрелки у Гостиного двора
Уфимские полицейские установили участников конфликта в Кировском районе города. Изъято травматического оружие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Полиция разыскала и предполагаемых преступников, и потерпевших, и свидетелей "побоища" на улице Ленина. Изъято два травматических пистолета, причем, по заключению экспертов, гильзы, обнаруженные на месте происшествия, были отстреляны именно из этого оружия.
Напомним, происшествие случилось в ночь на 7 июля. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Установлено, что конфликт произошел между несколькими мужчинами на почве личных неприязненных отношений. В эти дни предполагаемый организатор драки арестован.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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