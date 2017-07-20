Когда бодаются «крузак» и 99-я

Погибают люди, как случилось сегодня, 29 июля, в Альшеевском районе.

ДТП произошло на 81-м километре автодороги Стерлитамак - Раевский. Здесь столкнулись ВАЗ-21099 под управлением 49-летнего водителя и «Тойота Ленд Крузер 200», за рулем которого находился 56-летний водитель. Оба - жители Альшеевского района, сообщает начальник управления республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов.

В результате аварии супруга водителя отечественного авто, сидевшая на переднем сиденье, погибла на месте, сам водитель и еще двое пассажиров госпитализированы.