|
|
НОВОСТИ
02.08.17 17:36
Ахмад Херьяван: «Западная Ява заинтересована в наращивании торгового оборота с Башкортостаном»
02.08.17 15:52
Глава Башкирии и губернатор индонезийской провинции Западная Ява подписали протокол о намерениях
02.08.17 14:16
Уголовное дело на бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова готовятся направить в суд
02.08.17 13:39
В Башкирии экс-прокурор города, выгораживая сына, заставил подчиненного взять вину на себя
02.08.17 11:37
Рустэм Хамитов дал положительную оценку ходу строительства моста через Тимашевский переезд в Уфе
01.08.17 16:31
Село Тарказы Ермекеевского района может стать центром проведения турнира по мини-футболу
01.08.17 13:35
Уфимская спортсменка стала бронзовым призером Международного турнира «Russian Open 2017»
01.08.17 11:16
Константин Толкачёв: «Склонение к терроризму должно пресекаться государством жестко и бескомпромиссно»
|
03.08.17 | 12:22 НОВОСТИ | Архив новостей
Маленький мальчик бумажник нашёл
Нефтекамский пятиклассник, возвращаясь с футбольной тренировки, недалеко от своего подъезда обнаружил оброненный бумажник. Наверняка кое-кто из мальчишек остался бы вполне доволен находившейся в нем суммой — около трех тысяч рублей. Остальное — набор банковских карт и квитанций — интереса не представляло.
Но правильно воспитанный подросток передал находку родителям. Не менее честные взрослые позвонили по телефону, значащемуся на одной из визиток. Вскоре по адресу на дорогом лимузине прибыл запыхавшийся владелец пропажи.
Автор: Андрей НИЧКОВ
|
AHOHC
Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
Асаба Б 2017-08-01 11:27:56
Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
Александр 2017-07-20 14:56:12
Уфимцам предложили придумать название для нового сквера на проспекте Октября
Алексей 2017-07-19 15:34:25
В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
Гузель 2017-07-18 20:27:42
Где в республике самые плохие дороги?
Альберт 2017-07-15 18:23:09
В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06