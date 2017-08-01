Маленький мальчик бумажник нашёл

Нефтекамский пятиклассник, возвращаясь с футбольной тренировки, недалеко от своего подъезда обнаружил оброненный бумажник. Наверняка кое-кто из мальчишек остался бы вполне доволен находившейся в нем суммой — около трех тысяч рублей. Остальное — набор банковских карт и квитанций — интереса не представляло.

Но правильно воспитанный подросток передал находку родителям. Не менее честные взрослые позвонили по телефону, значащемуся на одной из визиток. Вскоре по адресу на дорогом лимузине прибыл запыхавшийся владелец пропажи.



К недоумению паренька и родителей, он вручил им в знак благодарности сумму, значительно больше найденной. А затем достал из бумажника нотариально заверенную расписку, согласно которой он одолжил три миллиона рублей. Благодарный нефтекамец еще и пригласил пацана поработать в его фирме курьером до конца каникул на довольно выгодных условиях.