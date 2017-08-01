«Салават Юлаев» проведёт «День болельщика»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» организует 12 августа традиционный «День болельщика», сообщает пресс-служба клуба.

Праздник начнется в 14 час.00 на площади перед "Уфа-Ареной" со стороны улицы Цюрупы. Гостей ожидают различные конкурсы автограф-сессия, роллер-шоу от Федерации роллер спорта РБ.





Торжественная часть мероприятия состоится на льду внутри арены. Во время красочного шоу планируется награждение команды «Агидель» серебряными медалями чемпионата России, знакомство с новичками «Салават Юлаев» и традиционное общение в формате сессии «вопрос-ответ» с тренерским штабом и всей командой. Бесплатные билеты можно получить на сайте клуба.