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03.08.17 | 13:59 НОВОСТИ | Архив новостей
«Салават Юлаев» проведёт «День болельщика»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» организует 12 августа традиционный «День болельщика», сообщает пресс-служба клуба.
Праздник начнется в 14 час.00 на площади перед "Уфа-Ареной" со стороны улицы Цюрупы. Гостей ожидают различные конкурсы автограф-сессия, роллер-шоу от Федерации роллер спорта РБ.
Торжественная часть мероприятия состоится на льду внутри арены. Во время красочного шоу планируется награждение команды «Агидель» серебряными медалями чемпионата России, знакомство с новичками «Салават Юлаев» и традиционное общение в формате сессии «вопрос-ответ» с тренерским штабом и всей командой. Бесплатные билеты можно получить на сайте клуба.
Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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