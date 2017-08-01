В Башкирии в два раза выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой

По сравнению с прошлым годом число заболевших увеличилось вдвое, сообщила журналистам замначальника Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

Всего за прошедший период года заболел 351 житель, среди которых девять детей до 17 лет.

— В основном это люди, ведущие активный образ жизни, часто выезжающие за город, включая садоводов, — уточнила Галина Пермина.

В подавляющем большинстве случаев заражение геморрагической лихорадкой с почечным синдромом происходит воздушным путем. Поэтому врачи обращают особое внимание на правила личной гигиены: надо чаще мыть руки, непременно надевать маску, когда убираетесь или работаете в помещениях, где могли находиться грызуны.