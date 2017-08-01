В Уфе ночью погиб водитель «Рено Меган»

Легковой автомобиль врезался в прицеп грузовика, водитель скончался на месте происшествия.

ДТП произошло на территории Кировского района столицы около полуночи. Со слов водителя «Скании», 46-летнего жителя Оренбургской области, он проехал нужный ему поворот и на 19 километре автодороги Уфа – Оренбург совершил разворот. В это время почувствовал сильный удар в боковую часть прицепа.

В грузовик врезался 39-летний водитель, управлявший автомашиной «Рено Меган». В результате дорожной аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего столкновения, ведется следствие, сообщает пресс-центр уфимского управления ГИБДД.

За минувшие сутки на территории города Уфы зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий. В трех авариях получили травмы два человека и один погиб.