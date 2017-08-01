В Уфимском районе глава Дмитриевского сельсовета раздавал родственникам землю

Прокуратура требует его отставки в связи с утратой доверия.

Прокуратура требует отставки главы Дмитриевского сельсовета Уфимского района Михаила Андреева в связи с утратой доверия. Он предоставил матери своего зятя более 23 га земли в долевую собственность, нарушив антикоррупционное законодательство, сообщает республиканская прокуратура.

Напомним, что зять г-на Андреева, бывший майор республиканского МВД Ильнур Юсупов, недавно стал фигурантом громкого скандала. Выяснилось, что вместе с супругой он владеет активами, стоимость которых значительно превышает совокупный официальный доход. Среди активов три квартиры, два дома, дорогостоящие автомобили и 37 га земли в Уфимском районе. Жизнь на столь широкую ногу послужила причиной его увольнения из органов с формулировкой «за утрату доверия».