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03.08.17 | 15:08 НОВОСТИ | Архив новостей
Спикер Башкирии выступил за достойную пенсию работающим пенсионерам
Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев прокомментировал перерасчет пенсий для работающих граждан, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.
— Решение о ежегодном повышении выплат работающим пенсионерам — рациональный шаг, устанавливающий определенную социальную справедливость. Этим людям пенсии не индексируются, — заметил Константин Толкачев. — Прибавки, подобные нынешней, должны обеспечить хотя бы минимальный рост. В противном случае размеры их пенсий могут сильно отстать от пенсий остальных пенсионеров, а рано или поздно наступит момент, когда каждый из этих граждан уже не в силах будет работать. Им придется жить на одну пенсию, размер которой будет крайне низок.
Между тем работающие пенсионеры, по мнению Константина Толкачева, имеют не меньше прав на достойную старость, чем все остальные. Нужно понимать и то, почему они работают. Как правило потому, что выжить на одну только пенсию сложно. При этом занимают чаще всего низкооплачиваемые должности, на которых не соглашается работать молодежь.
— В перспективе считаю правильным вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали подобные предложения. Однако положительного решения по этому вопросу пока не принято, — резюмировал спикер.
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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