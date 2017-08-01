Прокуратура республики наводит порядок в обеспечении лекарствами

Далеко не все учреждения здравоохранения региона следовали букве закона при их выдаче льготникам.



Прокуратура республики выявила ряд нарушений в обеспечении льготников лекарствами. Например, в Сибае ребенку, страдающему первичным иммунодефицитом отказались выписать препарат «Джакави», который больному назначила специальная врачебная комиссия.

Благовещенская ЦРБ не обеспечила ребенка-инвалида с редким заболеванием лекарствами, специализированным питанием, а также своевременно не направили в минздрав РБ соответствующую заявку.

Горбольница Салавата не обеспечила инвалида третьей группы препаратом «Файкомпа» стоимостью свыше восьми тысяч рублей, а в Орджоникидзевском районе Уфы больной вынужден был на свои деньги покупать жизненно необходимое лекарство.

По всем фактам прокуроры направили судебные иски.

Такжы факты необоснованного отказа в обеспечении лекарствами вскрылись в Агидели, Баймакском, Бижбулякском, Благоварском, Давлекановском, Илишевском и других районах, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.