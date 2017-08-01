В Уфе ребёнка выгоняют из школы за то, что его родители отказались платить поборы

Следственный комитет республики проводит проверку.

Следственный комитет республики проводит проверку информации, что в уфимской школе № 71 родителям пятиклассника предложили отдать ребенка в другое учебное заведение из-за того, что те отказались покупать рабочие тетради и оплачивать ремонт школы.

Как пояснили «РБ» в пресс-службе следкома, информацию об этом разместил на своем сайте один из республиканских телеканалов, куда обратилась мать школьника. Также в ведомстве подчеркнули, что пока неясно, кто же именно предлагает выгнать ребенка: директор школы или классный руководитель.

Соответствующее процессуальное решение примут после проверки.