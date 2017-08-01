#Башкирия-Житель Иглинского района до смерти избил приятеля, не пришедшего копать могилу
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03.08.17 16:44
Житель Иглинского района до смерти избил приятеля, не пришедшего копать могилу
03.08.17 16:14
В Уфе ребёнка выгоняют из школы за то, что его родители отказались платить поборы
03.08.17 15:48
Сельсоветы Салаватского района обязали собирать ртутьсодержащие лампы
03.08.17 15:32
Прокуратура республики наводит порядок в обеспечении лекарствами
03.08.17 15:08
Спикер Башкирии выступил за достойную пенсию работающим пенсионерам
03.08.17 15:07
В Уфимском районе глава Дмитриевского сельсовета раздавал родственникам землю
03.08.17 14:55
В Уфе ночью погиб водитель «Рено Меган»
03.08.17 14:28
В Башкирии в два раза выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой
03.08.17 13:59
«Салават Юлаев» проведёт «День болельщика»
03.08.17 12:22
Маленький мальчик бумажник нашёл
03.08.17 12:18
Никакого кумовства!
03.08.17 12:01
В Аскино парк прирастёт пирсом с катамаранами
03.08.17 11:42
Амзинский лесокомбинат подтвердил славу недобросовестного работодателя
03.08.17 11:14
В Уфе улица 50 лет СССР по ночам закрывается для транспорта
03.08.17 11:06
Глава Башкортостана предложил увеличить подъёмные для молодых аграриев
03.08.17 10:46
Башкирские спортсмены отличились на VIII спартакиаде учащихся России
03.08.17 09:16
Рустэм Хамитов: Индонезия интересна Башкортостану крупными проектами
02.08.17 19:47
Авария на нефтепроводе в Аскинском районе локализована
02.08.17 17:36
Ахмад Херьяван: «Западная Ява заинтересована в наращивании торгового оборота с Башкортостаном»
02.08.17 16:28
Житель Хайбуллинского района за повторную «пьяную» езду заплатит 200 тысяч рублей
02.08.17 15:52
Глава Башкирии и губернатор индонезийской провинции Западная Ява подписали протокол о намерениях
02.08.17 14:41
Узнав, что его «Хендай» арестовывают, уфимец пытался запугать приставов кинжалом
02.08.17 14:16
Уголовное дело на бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова готовятся направить в суд
02.08.17 14:00
В Башкирии разыскали абсолютного чемпиона по долгам ГИБДД
02.08.17 13:39
В Башкирии экс-прокурор города, выгораживая сына, заставил подчиненного взять вину на себя
02.08.17 12:51
Дело о сбитых подростках в Учалинском районе взял на контроль Алескандр Бастрыкин
02.08.17 12:34
В соцучреждениях Уфы проверят счётчики коммунальных услуг
02.08.17 12:20
Хоккеисты учалинского "Горняка" дважды сыграли с "Южным Уралом" (Орск)
02.08.17 12:14
Прокуратура считает, что вице-мэра Уфы наказали слишком мягко
02.08.17 12:01
В Уфе построят два крупных моста
02.08.17 11:52
В Уфе заправка представляла опасность для жителей
02.08.17 11:40
В Уфе воришка сам у себя украл инструменты
02.08.17 11:37
Рустэм Хамитов дал положительную оценку ходу строительства моста через Тимашевский переезд в Уфе
02.08.17 11:37
Башкирские парашютисты привезли медали из Пскова
02.08.17 11:35
В Башкирии школьники не пойдут в школу 1 сентября
02.08.17 11:31
Борец Абдул Ахмедов победил на первенстве мира
02.08.17 11:11
Представительница Башкирии выиграла грант на всероссийском форуме "Таврида"
02.08.17 11:10
В Уфе к учебному году появится новая школа
02.08.17 09:54
В Башкирии эффект от отдыха в загородных лагерях получили 92 процента детей
02.08.17 00:21
В Уфе открылась выставка "Котомания"
02.08.17 00:01
"Салават Юлаев" выиграл у "Торпедо" - 3:0
01.08.17 21:28
"Толпар" выиграл у "Реактора" - 6:1
01.08.17 16:31
Село Тарказы Ермекеевского района может стать центром проведения турнира по мини-футболу
01.08.17 14:03
НКО Башкирии получили гранты почти на 14 миллионов
01.08.17 13:58
В Баймакском районе искали самородки
01.08.17 13:58
Республика поддержит строительство распределительного центра сельхозпродукции в Уфе
01.08.17 13:56
В Башкирии увеличена стипендия особо одарённым детям
01.08.17 13:46
Ирек Ялалов вошел в тройку лучших мэров России
01.08.17 13:35
Уфимская спортсменка стала бронзовым призером Международного турнира «Russian Open 2017»
01.08.17 13:20
В Башкирии стало меньше ВИЧ-инфицированных
01.08.17 13:19
В Башкирии работающие пенсионеры с 3 августа начнут получать новые пенсии
01.08.17 12:52
Салаватская пенсионерка за год дважды стала жертвой аферистов
01.08.17 12:10
В Дюртюлях грабитель с ножом напал на продавца
01.08.17 11:42
В Башкирии заготовлено более полумиллиона тонн сена
01.08.17 11:16
Константин Толкачёв: «Склонение к терроризму должно пресекаться государством жестко и бескомпромиссно»
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