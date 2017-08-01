Житель Иглинского района до смерти избил приятеля, не пришедшего копать могилу

Орудием экзекуции стал штакетник. Экзекутора в ближайшее время заключат под стражу.

Днем 20 июля 40-летний житель Иглинского района со своими знакомыми копал на местном кладбище могилу, чтобы похоронить мать. При этом, один из знакомых, пообешал помочь, но не пришел. На следующий день изрядно пьяный мужчина встретил «обманщика» и избил того штакетником. Односельчанин получил множественные удары по голове и туловишу. Вскоре его труп нашли неподалеку от Иглино.

Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза. В ближайшее время подозреваемого заключат под стражу, сообщает республиканский следком.