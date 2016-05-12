С вершины Тратау – самого высокого из шиханов – было видно, как дымит на горизонте промышленный гигант, пожирающий тело древнего Шахтау

Если сверить возраст шиханов Тратау, Куштау, Юрактау и Шахтау с вехами развития цивилизации, то получится, что за 23 млн лет со дня выхода на поверхность планеты Земля эти исполины повидали все, о чем сказано в Ветхом Завете по поводу времени.

С вершины Тратау – самого высокого из шиханов – было видно, как дымит на горизонте промышленный гигант, пожирающий тело древнего Шахтау

Свидетели глобальных природных процессов, эпохальных событий в жизни многих народов, миллионов людских судеб – они молчаливо взирали на ход истории, ибо «всему свое время, и время всякой вещи под небом». Наверняка жители здешних мест воспринимали горы-одиночки как солнце, воду, ветер и верили: так будет всегда. Однако в конце второго тысячелетия нашей эры настало «время терять». Из привычного ландшафта Южного Урала «выбили зуб»: один из четырех шиханов был принесен в жертву человеческой деятельности. С вершины Тратау – самого высокого из шиханов – было видно, как дымит на горизонте промышленный гигант, пожирающий тело древнего Шахтау. Получивший еще в 1965 году статус памятника природы, Тратау тоже чуть было не угодил в очередное «время разрушать», поскольку на старте третьего тысячелетия подступило «время искать» новые сырьевые ресурсы для ненасытного чрева индустрии. Но закончилось «время молчать», и на защиту шихана поднялись ученые, общественники, депутаты местных органов власти, молодежь Башкортостана. После множества знаковых акций, острых столкновений мнений, трудных поисков компромиссов наконец-то отпал камень с души общества (Тратау решено оставить как он есть), и стало совершенно очевидно: в нашем регионе решительно утверждается «время сберегать».

ДЕСЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ИСТОРИЕЙ ДЫШИТ

Стерлитамакская группа шиханов является небольшой частью грандиозной системы древних рифовых массивов, которая прослеживается от Прикаспия до Северного Ледовитого океана. Их образование началось около 320 млн лет назад и длилось более 40 млн лет, когда территория современного Башкортостана находилась на дне океана. Сотни видов различных живых микроорганизмов, извлекая из морской воды кальций, рождались, жили и умирали на отмелях, наслаиваясь панцирями и создавая гигантские подводные горы известняка.

Особенность башкирских шиханов в том, что в результате тектонических движений 23 млн лет назад они выдвинулись на поверхность. Раннепермские рифовые отложения известны во многих уголках планеты (Китай, США, Канада), но нигде они не представлены столь эффектным ожерельем, как в нашей республике. Поэтому геологические разрезы Стерлитамакских шиханов вошли во всю мировую научную литературу и отражены в Международной стратиграфической шкале.

Каждый камешек с шиханов расскажет об истории их формирования. Это своеобразное шежере одного из немногих мест нашей планеты, где на поверхности сохранились следы древней морской фауны (окаменелые кораллы, мшанки, губки, водоросли). Для геологов – настоящий музей под открытым небом, в котором можно изучать геологическое прошлое земной коры и строение глубоких пластов.

Уникальность органического мира башкирских шиханов была понята давно. Одними из первых специалистов, оценивших их неординарность, были путешественники, геологи и палеонтологи. С начала XIX века русские и зарубежные ученые неоднократно собирали здесь коллекции ископаемой фауны.

Наиболее ранние сведения о наших горах-одиночках содержатся в трудах естествоиспытателей И. И. Лепехина, П. С. Палласа, П. И. Рычкова. В середине ХХ века профессора Д. Ф. Шамов и Р. Ф. Геккер начали борьбу за их сохранение в статусе геологических заповедников. Шихан Тратау был объектом 27-й сессии МГК в 1937 году, а 40 лет назад принимала 8-й Международный конгресс по стратиграфии и геологии карбона. Гора Тратау включена в Список геологического наследия всемирного значения «GEOSITES».

По убеждению Василия Мартыненко – доктора биологических наук, заведующего лабораторией геоботаники и охраны растительности Института биологии Уфимского научного центра РАН, Председателя природоохранительной комиссии отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан, участника и организатора более 50 научных экспедиций в Южно-Уральском регионе и прилегающих территориях, богатый пласт хранимых шиханами научных материалов еще до конца не исследован.

Так, недавно были найдены крупные стволы гигантских окаменелых деревьев артинского возраста. И сейчас на Тратау находят отпечатки моллюсков. Однажды обнаружили голову доисторической акулы со странным спиралеобразным носом. Возраст артефактов – около 250 млн лет.

Для биологов шиханы представляют парад краснокнижных, уникальный резерват редких растений. Горы Юрактау и Тратау «приютили» более 40 видов растений и животных, зенесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, и 42 вида – относимых к редким и исчезающим растениям Урала и Приуралья. Здесь «зацепились» реликты степных, скальных, лесных, болотных, луговых видов. На известняках шиханов распространены уникальные эндемичные сообщества петрофитных степей, которые не встречаются больше нигде на Урале.

ЗАПОВЕДНОЕ

Башкирские шиханы фигурируют в устном народном творчестве и имеют легендарные названия. Шахтау (царь-гора или Ашах-тау) названа по имени батыра Ашаха. Тратау (Тора-тау) – голова коня, которого Ашах загнал, пытаясь поймать сбежавшую непокорную красавицу Агидель. Есть и иной вариант перевода – крепость-гора. Куштау (птица-гора) носит имя сокола Ашаха, а Юрактау (сердцегора) – окаменевшее сердце Ашаха, брошенное на пути девушки.

Окрестности Тратау впервые были заселены племенами срубной археологической культуры

эпохи бронзы (середина – вторая половина II тысячелетия до н. э.). Современные иранцы и индийцы – потомки древних индоиранцев и индоариев, частично заселявших территорию современного Башкортостана в эпоху бронзы, по праву считают Южный Урал прародиной. Подтверждение тому – сохранившиеся в Забелье археологические памятники, в том числе – два селища у подножия Тратау. Неподдельный интерес к этому объекту со стороны ученых и общественности издавна подогревался многочисленными легендами, сказаниями, археологическими находками.

Письменные труды и источники последующего времени содержат яркие и подробные описания археологического памятника на Тратау. В 1998 году археологи под руководством А. Ф. Яминова изучили святилище и датировали памятник 7-9 веками н. э. С 2000 года он поставлен на государственную охрану. На склонах горы есть несколько древних захоронений (по легенде – и несметные сокровища тоже в пещерах упрятаны).

СЮДА НЕ ЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПА

Юрматинские башкиры, потомки которых населяют близлежащие села, испокон веков хранили свою родовую святыню и поднимались на гору в исключительных случаях, предварительно выполнив обеты. А у подножия Тратау кипела жизнь: тут проводили йыйыны, народные праздники, устраивали летние стойбища, впоследствии – распахивали поля под зерновые культуры. Историки свидетельствуют, что все жившие здесь народы, повинуясь канонам межэтнического братства, уважительно относились к статусу Тратау в качестве священной, культовой, требующей особого к себе отношения.

Эта красивейшая гора, близлежащие леса и озера обладают необыкновенным магнетизмом. Говоря языком туриндустрии, рекреация, шикарное место отдыха. Жители Башкортостана, Оренбуржья, Зауралья давно включили Тратау в список излюбленных мест и ездят сюда во все сезоны. Выпускники школ окрестных сел встречают на его вершине рассвет. Молодожены украшают свое свадебное торжество восхождением на гору. Парапланеристы, уподобляясь соколам, берут старт с ее макушки и совершают полеты над округой.

Тратау стала символом Башкортостана и элементом герба Ишимбайского района. В конкурсе «Семь чудес России» она заняла 31-е место и 7-е – по ПФО.

В последние полвека крепостьгора перестала быть безлюдной, но срывать растения, приносить отсюда ящерицу, ракушку или иную диковинку по народному кодексу до сих пор расценивается как большой грех. А в соответствии с Федеральными законами «Об охране окружающей среды» и «О животном мире» здесь запрещена всякая деятельность, создающая угрозу целостности экозоны или способная оказать негативное воздействие на почву, флору и фауну природного объекта, находящегося под особой охраной.

ГОРА РАЗДОРА

По большому счету, шиханы – бесценное достояние нашей республики. Ни для кого не секрет, что кроме научного, культурного, исторического, рекреационного значения они имеют и богатый запас сырья. История разрушения этой уникальной природной территории началась в 30-е годы прошлого столетия, когда здесь были разведаны колоссальные залежи известняка. В 1941 году в Стерлитамак было эвакуировано оборудование с содовых заводов Украины, и плановая социалистическая экономика взяла шиханы в оборот. Самый большой из них – Шахтау, первым пущенный под разработку, теперь практически срыт до основания. Комбинат разросся, превратился в гигантское градообразующее предприятие, и вновь возник вопрос о сырьевой базе.

Шиханы оказались наиболее близкими к предприятию и перспективными месторождениями. Геологоразведка показала: известняк Тратау – самый подходящий. 10 лет назад руководство комбината, понимая, что претензии на памятник природы беспочвенны и безнравственны, стало просчитывать альтернативные варианты. Рассматривалось Альмухаметовское месторождение (Абзелиловский район, около 200 км от Стерлитамака). За счет республиканского бюджета были разведаны Каранское (в 80 км) и Гумеровское (в 45 км) месторождения.

Казалось бы, решение сырьевой проблемы найдено, тем не менее попытки завладеть Тратау не прекратились. В 2011 году владельцы содового бизнеса России пустили в ход недозволенные приемы, шантажируя народ угрозой закрытия содового производства в Стерлитамаке, стращая увольнением 6 тысяч рабочих в случае, если возникнут препоны в получении Тратау. Вкладывать средства в освоение альтернативных сырьевых источников бизнесмены не спешили, надеясь все-таки подмять общественное мнение и завладеть горой. В прессе появились тревожные сообщения о вероятном снятии с Тратау статуса охранного объекта.

ЧЕЛОБИТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТУ

Страшно представить, что жители нашей республики «повелись» бы тогда на социально-экономические страшилки, ведь в обществе уже с 2005 года возникли разногласия по поводу Тратау. Лодку народного спокойствия в условиях экономического кризиса 2008 года явно раскачивало. Одни были готовы без дискуссий «сдать» шихан в разработку, дескать, одним больше – одним меньше. Другие истерили: «А ну как потеряем работу, окажемся на улице, чем детей кормить?». Третьи били в колокола, призывая народ подняться на защиту Тратау, обивали пороги уфимских и московских инстанций и мужественно стояли на своем: «Не отдадим!».

Это сегодня по поводу башкирских шиханов трубят на всю Россию, а в нулевые годы группу защитников Тратау воспринимали чуть ли не как диссидентов, в СМИ тема замалчивалась, была под негласным табу. Помнится, даже снимки шиханов редко появлялись на страницах газет и журналов. Спорный вопрос обрастал массой слухов, домыслов. Единого фронта борьбы за шиханы в республике, конечно, и быть не могло, хотя Россия уже обрела опыт всенародного отстаивания природных объектов. Помните, как не отдали на пагубу Химкинский лес?

В условиях, когда в верхах непростительно долго подступались к решению проблемы, испытывая народное терпение, общественность не молчала: в интернете были открыты дискуссионные площадки, созданы сайты, группы, собирались подписи, подключились блогеры, поднимали на флаги тему Тратау политические партии. С 2000 года, например, на сайте «Сохраним шиханы Тратау и Юрактау» отражается ход общественного движения, организуется голосование, выкладываются пространные тексты писем Президенту РФ, руководству региона. У подножия Тратау было проведено 18 акций, которые, по известным причинам, слабо освещались в прессе. Под открытым небом здесь три раза с успехом прошел Международный этнический музыкальный фестиваль при участии тысяч зрителей и артистов из Москвы, Екатеринбурга, Татарстана, Республики Тыва, других регионов России, из Латинской Америки и Африки. Концерт народного любимца Роберта Юлдашева с группой «Курайсы», призванный привлечь внимание к этой злободневной экологической проблеме и собравший в 2012 году огромную аудиторию, тоже остался вне поля зрения журналистов.

ПОЧЕМУ СТОИМ? КОГО ЖДЕМ?

Практически более 10 лет судьба шиханов висела на волоске. Власти молчали, обстановка накалялась, в народе зрели протестные настроения, но взяться за руки жителям Башкортостана не удавалось... Поскольку вопрос оставался открытым, не продвигалось и освоение туристического пространства территории. Уж тут-то, как говорится, сами проспали.

Спрашивается: кто мешал проложить на Тратау экологопросветительские маршруты выходного дня? При устойчивом интересе к этнике как мировому тренду мало использовалась культурная сокровищница башкирского рода юрматы и населяющих Стерлитамакский и Ишимбайский районы народов. Тратау давно облю овали скалолазы и парапланеристы, так почему здесь до сих пор не устраиваются массовые спортивные мероприятия? К сожалению, не нашлось закоперщиков и для использования историко-культурного потенциала этого места для развития таких востребованных направлений, как молодежные конкурсы, слеты, патриотические, семейные, бардовские фестивали.

К турбизнесу республики тоже есть вопросы: «Где вы, господа, были, почему не открывали для туристов родные просторы?». Впрочем, вопросы риторические. При отсутствии инфраструктуры трудно заманить народ даже в самый красивейший уголок. Вот мы по Турциям-Египтам и катались...

ПЛОХО ЛЕЖАЛО...

По словам активиста общественного движения «Сохраним шиханы потомкам» Абдрахмана Валитова, руководство «БСК» 10 лет «не чесалось» в поисках новых источников сырья, надеясь легко завладеть Тратау. В связи с возросшими аппетитами бизнеса, замахнувшегося на Тратау, один старожил из деревни Урманбишкадак (из его дома шихан виден как на ладони) сокрушенно сказал: «Плохо лежало...». Вот уж, действительно, что имеем – не храним, потерявши – плачем. По правде, многие годы гора производила впечатление бесхозной. Отсутствуют достойные аншлаги о статусе этого природоохранного объекта, каковых, по мировой практике, должно быть много на подступах к Тратау.

Пока, слава Всевышнему, на горе не случалось вандальных или иных ЧП, но от диких туристов всего можно ожидать. Опять же, мировой опыт суров: если каждый посетитель не будет соблюдать требования в особой экозоне, митингами и пикетами ее уже не спасешь. В последние годы тут началось заметное движение: заложен мемориальный комплекс, высажена хвойная аллея. На днях у подножия горы откроется резиденция Кыш-бабая – башкирского деда Мороза. Но все ждали от руководства республики кардинальных решений. И они были приняты и озвучены.

ПОЗИЦИИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

– Башкирия обладает альтернативными источниками известнякового сырья для ОАО «Башкирская содовая компания» помимо охраняемого природного объекта – шихана Тратау, который не будет разрабатываться, – заявил Глава республики Рустэм Хамитов. – Эта позиция для нас на сегодняшний день является определяющей.

По его словам, во время поисков сырья для БСК на территории региона геологов ориентировали на то, чтобы найти месторождение с содержанием примесей менее 1%. Известняк же в разрабатываемом в настоящее время месторождении Шахтау – более низкой категории чистоты.

– Это противоречие было замечено буквально недавно, и результаты геологоразведки стали рассматривать под углом совпадения известняка с тем, который используется. Выяснилась очевидная вещь: месторождений, соответствующих критериям Шахтау, у нас очень много. Наиболее экономически выгодным для разработки является Гумеровское месторождение, известняки которого по своим кондициям соответствуют известнякам горы Шахтау. По предварительной экспертной оценке, объем запасов сырья на данном месторождении оценивается в 180 млн тонн, и его хватит на 40 лет работы предприятия. В ускоренном темпе предстоит провести доразведку Гумеровского и Татищевского месторождений, поставить их на баланс как сырье для химического производства. С 2017 года нужно приступить к формированию всей необходимой транспортной и производственной инфраструктуры, чтобы снять вопрос обеспечения сырьем БСК. Причин для снятия с горы статуса особо охраняемой природной территории нет, – сказал Рустэм Хамитов.

Вторым аргументом за сохранение Тратау Глава республики назвал позицию жителей Башкирии. По результатам социологического опроса, 70% из более 6 тысяч респондентов высказались против разработки.

Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов заявил, что решение сырьевой проблемы БСК является общей целью для Правительства региона и для самого предприятия.

– Мы знаем эту проблему. Сейчас самой компанией и Правительством республики ведется поиск пути ее решения. Усилия сосредоточены на том, чтобы найти альтернативные сырьевые источники, исследовать их возможности, оценить экономические последствия от этих новых сырьевых источников. Такие поиски продолжатся, – отметил Рустэм Марданов.

Он также подчеркнул, что БСК является для экономики республики одним из ключевых предприятий: «Мы являемся акционерами предприятия, поэтому мы также заинтересованы, чтобы оно и дальше работало».

– Если мы не решим эту проблему, долю БСК на рынке займут американские и турецкие компании, которые уже сегодня готовятся к этому, наращивают и модернизируют производство, – считает Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

НЕ СОЗДАНЫ МЫ ДЛЯ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ

И только когда со стороны руководства республики были сделаны конкретные заявления по поводу приоритетов в отношении использования шиханов, стало ясно: критическая масса созрела, прошло «время молчать», пора действовать. На Тратау устремились экспедиции, были организованы массовые восхождения, пошла консолидация сил общественников.

Руководитель общественного экологического движения Башкортостана, заместитель председателя Комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова лично возглавила проект по защите Тратау. В лютую погоду 29 ноября на гору поднялись более 150 отважных скалолазов, в их числе – ученые, краеведы, депутаты, политики, спортсмены, журналисты. Тема была горячо обсуждена на «круглом столе», который состоялся в школе деревни Урманбишкадак.

– Мы понимаем, что вопрос поисков альтернативных источников известняка лежит в экономической плоскости – БСК производит каустическую и кальцинированную соду, пластмассы, синтетические смолы. Республика Башкортостан является одним из основных акционеров предприятия, имея 38, 27% уставного капитала. Но сейчас существуют новейшие технологии получения соды из других источников. Есть экспертные данные на предмет эффективного использования отходов производства. Так что бизнес следует направить в социально ответственное русло. А на Тратау надо смотреть не как на сырьевой придаток, а глазами патриота. На шиханах нужно любовь к родине воспитывать, – высказал свою позицию парламентарий, заместитель Председателя Русского географического общества в РБ Вячеслав Аброщенко.

3 декабря в поход отправились члены Общественной палаты Республики Башкортостан. В многочисленных интервью они выразили готовность активно участвовать в дальнейшем гуманитарном освоении нашего национального достояния во благо общества.

Но праздновать победу еще очень рано, ведь руководство БСК продолжает настаивать, что Тратау – единственное подходящее для них сырье. На удивление, позицию содовиков поддержали на недавно состоявшемся «круглом столе» в Общественной палате Российской Федерации.

Впрочем, эксперты не раз говорили о высоких лоббистских возможностях «Башкирской содовой компании». Видимо, еще не всеми принято «время собирать камни», то есть отвечать за свои поступки, действия, до конца отстаивать интересы природы и государства.

Как тут не вспомнить героя романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», утверждавшего, что «природа – не храм, а мастерская». На днях в Ишимбае прошли публичные слушания по поводу использования Гумеровского месторождения. К единому мнению не пришли. Утилитарный подход к шиханам, видимо, еще не изжит. Похоже, не созданы мы для легких путей, и ради спасения Тратау нам еще предстоит немало потрудиться.

Галина САЛИХОВА. Фото Рузили ЯКУПОВОЙ, Олега МАШКОВСКОГО, Фаиля АБСАТАРОВА.