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В рамках МЭТРО ЭКСПО 2016 состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве, ключевым стал трехсторонний договор между «МЭТРО Кэш энд Кэрри», Сбербанком и «Опорой России».В рамках МЭТРО ЭКСПО 2016 состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве, ключевым стал трехсторонний договор между «МЭТРО Кэш энд Кэрри», Сбербанком и «Опорой России».

МЕТРО Кэш энд Керри – пример лидерства

Крупнейшая управляющая компания международного бизнес-формата cash & carry торгового холдинга МЕТРО ГРУП вновь подтвердила статус стратегического партнера, нацеленного на поддержку и развитие российского малого и среднего бизнеса.
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В рамках МЭТРО ЭКСПО 2016 состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве, ключевым стал трехсторонний договор между «МЭТРО Кэш энд Кэрри», Сбербанком и «Опорой России».

 

МЭТРО ЭКСПО 2016 по праву называют грандиозной выставкой и центральным событием года в сфере торговли и HoReCa. Стратегическим партнером выступил ПАО «Сбербанк». На одной площадке «МЭТРО Кэш энд Кэрри» собрало 16 800 своих ключевых клиентов и партнеров, для которых была приготовлена насыщенная разнообразная программа, более 1000 бесплатных профессиональных мероприятий за три дня.


За 16 лет российское подразделение компании МЕТРО Кэш энд Керри открыло 88 торговых центров в 49 регионах страны. Более 90% поставщиков продукции являются отечественными компаниями.


Поддержка своих партнеров, готовность делиться с ними знаниями и подходами, обеспечивающих успешное развитие и лидерство, вот основные принципы и методы работы МЕТРО Кэш энд Керри.


Логическим продолжением сотрудничества интернациональной компании стало подписание соглашений с российским лидером банковского сектора, объединением российских предпринимателей, российскими поставщиками. Трехсторонний документ подписали Генеральный директор «МЭТРО Кэш энд Кэрри» Борис Миниалай, Президент, Председатель правления Сбербанка Герман Греф и Президент «Опоры Росси» Александр Калинин. Вклад компании в развитие малого и среднего предпринимательства высоко оценивается на уровне государства. Это подчеркнул первый заместитель председателя Правительства РФ, Игорь Шувалов, посетивший выставку.


-Мы высоко оцениваем партнерство МЕТРО и Сбербанка и считаем, что оно поможет обучению как тех, кто уже занимается малым бизнесом, так и тех, кто планирует открыть свое дело.


Соглашение предусматривает сотрудничество между сторонами в сферах повышение финансовой грамотности и профессиональных компетенций субъектов МСП, разработки и реализации мероприятий и инструментов, направленных на поддержку предпринимателей и выстраивания с ними эффективной обратной связи.


Глава Сбербанка назвал качество предпринимательской среды в стране одним из ключевых факторов, влияющих на её экономический рост.


- Наши организации прилагают максимум усилий для создания комфортной среды для развития малого и среднего предпринимательства в различных сферах. Наша цель – объединить эти усилия.


В свою очередь президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин высказал пожелание предпринимателей о необходимости тиражирования того подхода, который демонстрирует «МЕТРО Кеш энд Керри» для развития бизнеса,
другими крупными российскими товаропроводящими сетями и производителями, потому что «за ним будущее российской экономики».


Комментируя соглашения о сотрудничестве с отечественными поставщиками, Борис Миниалай отметил, что «решение МЕТРО Кэш энд Керри продиктовано желанием поддержать российских производителей и дать им гарантии фиксированных объемов поставок и соответствующих платежей с нашей стороны, что в свою очередь обеспечит им возможность развивать бизнес, расширять производственные мощности и ассортимент».

Опубликовано: 22.04.16 (12:12) Республика Башкортостан
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