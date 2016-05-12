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НОВОСТИ
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
В рамках МЭТРО ЭКСПО 2016 состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве, ключевым стал трехсторонний договор между «МЭТРО Кэш энд Кэрри», Сбербанком и «Опорой России».
МЭТРО ЭКСПО 2016 по праву называют грандиозной выставкой и центральным событием года в сфере торговли и HoReCa. Стратегическим партнером выступил ПАО «Сбербанк». На одной площадке «МЭТРО Кэш энд Кэрри» собрало 16 800 своих ключевых клиентов и партнеров, для которых была приготовлена насыщенная разнообразная программа, более 1000 бесплатных профессиональных мероприятий за три дня.
Опубликовано: 22.04.16 (12:12) Республика Башкортостан
Статьи рубрики НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В рамках МЭТРО ЭКСПО 2016 состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве, ключевым стал трехсторонний договор между «МЭТРО Кэш энд Кэрри», Сбербанком и «Опорой России».
МЭТРО ЭКСПО 2016 по праву называют грандиозной выставкой и центральным событием года в сфере торговли и HoReCa. Стратегическим партнером выступил ПАО «Сбербанк». На одной площадке «МЭТРО Кэш энд Кэрри» собрало 16 800 своих ключевых клиентов и партнеров, для которых была приготовлена насыщенная разнообразная программа, более 1000 бесплатных профессиональных мероприятий за три дня.
Опубликовано: 22.04.16 (12:12) Республика Башкортостан
Статьи рубрики НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Торговая сеть “М.Видео” признана нарушителем закона о конкуренции - ФАС
виталий борисов 2016-01-26 20:43:12
На скоростной трассе Уфы ограничили скорость до 40 километров в час
Шамсутдинов Р.Д. 2016-01-23 12:56:06
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
Культурная Олимпиада зажигает новые звезды для Игр в Сочи (НЭГ) 14.03.13 (23:21)
О.Глазунов 2015-02-16 04:12:16
Для большинства предприятий банковские кредиты остаются недоступными (ФИНАНСЫ) 15.04.13 (12:22)
Вячеслав Завьялов 2015-02-10 12:25:01
Обжалование отказа в передаче кассационной жалобы (ПРАВОЗАЩИТА) 03.10.12 (10:34)
Елена 2015-01-28 19:15:44
В мобильном банке «Альфа-Мобайл» доступны международные денежные переводы (НОВОСТИ КОМПАНИЙ) 21.08.13 (12:35)
гость из Ишимбая 2014-12-16 21:01:02
Связь-Банк привлек в сезонный вклад «Весенняя пора» более 5 млрд рублей (НОВОСТИ КОМПАНИЙ) 13.05.15 (14:23)
Ренат 2014-11-28 06:18:49
НОВОСТИ
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06