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В 2020 году Уфа станет столицей Всемирного фестиваля народного творчества – Фольклориады, которая впервые будет проходить в России. Ее участниками станут тысячи артистов из десятков стран мира.
Свыше 60 тысяч новых рабочих мест создано в РБ за 5 лет, безработица сократилась в 1,7 раза. Число новых предприятий – больших и малых – увеличилось более чем на 7,5 тысячи. Доходы консолидированного бюджета возросли почти на 40% – со 120 до 166 млрд рублей.
Около 120 инвестиционных проектов сегодня реализуется в РБ. Объем инвестиций составляет более 700 млрд рублей, что позволит дополнительно ввести свыше 45 тысяч новых рабочих мест. В полтора раза вырос внешнеторговый оборот.
До одной трети от работающего населения планируется довести в Республике Башкортостан число занятых в малом и среднем бизнесе, а долю предпринимателей в валовом региональном продукте – до четверти.
Более 50 тысяч дополнительных мест в детских садах создано в последние годы в РБ, в том числе построено 85 детских садов более чем на 12,6 тысячи мест. Таких темпов строительства дошкольных образовательных учреждений республика еще не знала.
В полтора раза увеличились с 2010 года средняя зарплата и доходы населения Башкортостана. Рождаемость выросла на 5,5%, естественный прирост – в 2,6 раза.
На 13% выросли доходы бюджетной системы РБ в 2015 году. Этот показатель был обеспечен благодаря координации работы министерств, ведомств и муниципалитетов, тесному взаимодействию с крупными предприятиями, налоговыми органами, другими федеральными структурами.
25% акций компании «Башнефть» были переданы Башкортостану благодаря поручению Президента РФ В. В. Путина федеральному Правительству. Первые 5 млрд рублей дивидендов уже работают на развитие нашего региона, приносят пользу жителям.
2,6 млн квадратных метров жилья введено в прошлом году в эксплуатацию, что вывело республику по этому показателю на первое место в Приволжском федеральном округе и на пятое – по стране.
30 компаний сформировали кластер нефтегазового инжиниринга РБ, что может закрыть более 90% потребностей российского рынка. Башкортостан приступает к созданию предприятия по выпуску промышленных роботов и комплектующих к ним. Создается кластер прототипирования и аддитивных технологий. Это самое современное направление развития промышленности, которое позволяет значительно ускорить изготовление новых образцов техники и оборудования.
Почти в 2 раза выросли инвестиции в сельское хозяйство РБ – с 4,2 млрд рублей в 2010 году до 7,8 млрд рублей в 2014-м. Дополнительно на господдержку аграриев ежегодно направляется более 6 млрд рублей. Идет техническое переоснащение, в отдельных муниципалитетах реализованы крупные проекты, обновляются хозяйства, сельхозпредприятия. Тем не менее нужно признать, что прежние экстенсивные подходы к реформированию АПК себя исчерпали.
Опубликовано: 27.04.16 (04:36) Республика Башкортостан
Статьи рубрики ФИНАНСЫ
В 2020 году Уфа станет столицей Всемирного фестиваля народного творчества – Фольклориады, которая впервые будет проходить в России. Ее участниками станут тысячи артистов из десятков стран мира.
Свыше 60 тысяч новых рабочих мест создано в РБ за 5 лет, безработица сократилась в 1,7 раза. Число новых предприятий – больших и малых – увеличилось более чем на 7,5 тысячи. Доходы консолидированного бюджета возросли почти на 40% – со 120 до 166 млрд рублей.
Около 120 инвестиционных проектов сегодня реализуется в РБ. Объем инвестиций составляет более 700 млрд рублей, что позволит дополнительно ввести свыше 45 тысяч новых рабочих мест. В полтора раза вырос внешнеторговый оборот.
До одной трети от работающего населения планируется довести в Республике Башкортостан число занятых в малом и среднем бизнесе, а долю предпринимателей в валовом региональном продукте – до четверти.
Более 50 тысяч дополнительных мест в детских садах создано в последние годы в РБ, в том числе построено 85 детских садов более чем на 12,6 тысячи мест. Таких темпов строительства дошкольных образовательных учреждений республика еще не знала.
В полтора раза увеличились с 2010 года средняя зарплата и доходы населения Башкортостана. Рождаемость выросла на 5,5%, естественный прирост – в 2,6 раза.
На 13% выросли доходы бюджетной системы РБ в 2015 году. Этот показатель был обеспечен благодаря координации работы министерств, ведомств и муниципалитетов, тесному взаимодействию с крупными предприятиями, налоговыми органами, другими федеральными структурами.
25% акций компании «Башнефть» были переданы Башкортостану благодаря поручению Президента РФ В. В. Путина федеральному Правительству. Первые 5 млрд рублей дивидендов уже работают на развитие нашего региона, приносят пользу жителям.
2,6 млн квадратных метров жилья введено в прошлом году в эксплуатацию, что вывело республику по этому показателю на первое место в Приволжском федеральном округе и на пятое – по стране.
30 компаний сформировали кластер нефтегазового инжиниринга РБ, что может закрыть более 90% потребностей российского рынка. Башкортостан приступает к созданию предприятия по выпуску промышленных роботов и комплектующих к ним. Создается кластер прототипирования и аддитивных технологий. Это самое современное направление развития промышленности, которое позволяет значительно ускорить изготовление новых образцов техники и оборудования.
Почти в 2 раза выросли инвестиции в сельское хозяйство РБ – с 4,2 млрд рублей в 2010 году до 7,8 млрд рублей в 2014-м. Дополнительно на господдержку аграриев ежегодно направляется более 6 млрд рублей. Идет техническое переоснащение, в отдельных муниципалитетах реализованы крупные проекты, обновляются хозяйства, сельхозпредприятия. Тем не менее нужно признать, что прежние экстенсивные подходы к реформированию АПК себя исчерпали.
Опубликовано: 27.04.16 (04:36) Республика Башкортостан
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2016-04-15 11:42:04
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НОВОСТИ
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06