Панорама Башкортостана-ФИНАНСЫ - Ежегодное Послание Государственному Собранию – Курултаю РБ Главы Республики Башкортостан Р. З. Хамитова

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Ежегодное Послание Государственному Собранию – Курултаю РБ Главы Республики Башкортостан Р. З. Хамитова

На 40% c 2010 года выросла промышленность Башкортостана. Инвестиции возросли в два раза, достигнув почти 300 млрд рублей, валовой региональный продукт – на 80%, до 1 трлн 400 млрд рублей.
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В 2020 году Уфа станет столицей Всемирного фестиваля народного творчества – Фольклориады, которая впервые будет проходить в России. Ее участниками станут тысячи артистов из десятков стран мира.

 

Свыше 60 тысяч новых рабочих мест создано в РБ за 5 лет, безработица сократилась в 1,7 раза. Число новых предприятий – больших и малых – увеличилось более чем на 7,5 тысячи. Доходы консолидированного бюджета возросли почти на 40% – со 120 до 166 млрд рублей.

 

Около 120 инвестиционных проектов сегодня реализуется в РБ. Объем инвестиций составляет более 700 млрд рублей, что позволит дополнительно ввести свыше 45 тысяч новых рабочих мест. В полтора раза вырос внешнеторговый оборот.

 

До одной трети от работающего населения планируется довести в Республике Башкортостан число занятых в малом и среднем бизнесе, а долю предпринимателей в валовом региональном продукте – до четверти.

 

Более 50 тысяч дополнительных мест в детских садах создано в последние годы в РБ, в том числе построено 85 детских садов более чем на 12,6 тысячи мест. Таких темпов строительства дошкольных образовательных учреждений республика еще не знала.

 

В полтора раза увеличились с 2010 года средняя зарплата и доходы населения Башкортостана. Рождаемость выросла на 5,5%, естественный прирост – в 2,6 раза.

 

На 13% выросли доходы бюджетной системы РБ в 2015 году. Этот показатель был обеспечен благодаря координации работы министерств, ведомств и муниципалитетов, тесному взаимодействию с крупными предприятиями, налоговыми органами, другими федеральными структурами.

 

25% акций компании «Башнефть» были переданы Башкортостану благодаря поручению Президента РФ В. В. Путина федеральному Правительству. Первые 5 млрд рублей дивидендов уже работают на развитие нашего региона, приносят пользу жителям.

 

2,6 млн квадратных метров жилья введено в прошлом году в эксплуатацию, что вывело республику по этому показателю на первое место в Приволжском федеральном округе и на пятое – по стране.

 

30 компаний сформировали кластер нефтегазового инжиниринга РБ, что может закрыть более 90% потребностей российского рынка. Башкортостан приступает к созданию предприятия по выпуску промышленных роботов и комплектующих к ним. Создается кластер прототипирования и аддитивных технологий. Это самое современное направление развития промышленности, которое позволяет значительно ускорить изготовление новых образцов техники и оборудования.

 

Почти в 2 раза выросли инвестиции в сельское хозяйство РБ – с 4,2 млрд рублей в 2010 году до 7,8 млрд рублей в 2014-м. Дополнительно на господдержку аграриев ежегодно направляется более 6 млрд рублей. Идет техническое переоснащение, в отдельных муниципалитетах реализованы крупные проекты, обновляются хозяйства, сельхозпредприятия. Тем не менее нужно признать, что прежние экстенсивные подходы к реформированию АПК себя исчерпали. 

Опубликовано: 27.04.16 (04:36) Республика Башкортостан
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