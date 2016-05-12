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Как записано в Конституции, наша страна – это «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». С одной стороны, люди начала 2 1 века чувствуют себя безопаснее, чем их предки. Но с другой – появляются новые угрозы и вызовы, препятствующие спокойной и полноценной жизни. Возможности государства не беспредельны, поэтому сегодня все более востребованной становится деятельность гражданского общества, направленная на гуманитарную сферу и заботу о человеке. Именно эти цели были основными на I Международном Евразийском гуманистическом форуме, прошедшем в Уфе в декабре 2 0 1 5 года.
Со времени саммитов ШОС и БРИКС не прошло еще и полугода, а в уфимском Конгресс- холле проведено уже множество мероприятий международного уровня, одним из самых значимых среди которых стал Евразийский гуманистический форум, проведенный в соответствии с Планом председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества. В многочисленных помещениях Конгресс- холла, где проводились июльские саммиты, символика ШОС и БРИКС останется надолго, напоминая нам о так называемом «шанхайском духе», который призван сделать наш мир безопаснее, а человеческую жизнь – комфортнее.
В форуме приняли участие более 2 0 0 0 представителей регионов РФ и стран ШОС. Масштабы форумы впечатляют – было проведено с десяток пленарных заседаний и научно- практических конференций, панельные дискуссии, выставки и презентации.
Одна из главных угроз для современного мира – терроризм и экстремизм. В целях противодействия этому главному вызову 2 1 века на форуме была поднята отдельная тема – «Воспитание патриотизма и толерантности, языковой культуры, сохранение и развитие родных языков в поликультурном пространстве».
В рамках этого важного вопроса работала специальная секция, посвященная состоянию и перспективам развития национальной прессы. Учитывая особую опасность, исходящую от запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, представители СМИ РБ предложили включить в резолюцию форума положение о том , что необходимо исключить слова «ислам» и «государство» из названий этой террористической группировки, а называть ее не иначе, как незаконным бандитским формированием. Также на этой секции было предложено в целях укрепления гарантий конституционных прав на получение информации создать стандарты потребления средств информации на языках немногочисленных народов, что особенно актуально в эпоху глобализации и в условиях падения тиражей печатных изданий.
В названии форума ключевое слово – «гуманистический», то есть направленный на службу человеку, и особенно – социально незащищенным людям. К этой категории относятся прежде всего пожилые люди и пенсионеры. На форуме состоялось сразу несколько мероприятий, ставящих целью адаптацию наших уважаемых представителей старшего поколения к современным условиям, с тем чтобы они не чувствовали себя в «возрасте дожития», как об этом без обиняков заявляют некоторые чиновники, а жили полноценно. Эти вопросы обсуждались на панельной дискуссии работников социальной сферы. Здесь представители российских регионов высоко оценили опыт РБ по социальному обслуживанию пожилых людей. В республике осуществлен пилотный проект по переводу социальной услуги по обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в негосударственный сектор. Прошел всего лишь год со времени начала этого проекта, но уже ясно, что когда за предоставление услуги и получение субсидий от государств борются сразу несколько НКО, то механизм конкуренции неизбежно повышает качество услуг.
К тому же при наличии обоснованных жалоб и претензий на работу той или иной организации, выполняющей социальный услуги, следует перераспределение субсидии другому району или городу, а значит НКО останется без работы. Такого «мотивирующего» механизма раньше не было. Участники форума с интересом отнеслись к этому опыту.
Всемирной организацией здравоохранения Республика Башкортостан определена участником программы «Город, где старость в радость, – город для всех возрастов». Уже четыре года в Уфе успешно реализуется социально ориентированный проект «5 0 плюс. Все плюсы зрелого возраста», направленный на развитие системы поддержки и защиты людей этой возрастной категории.
Выставка обобщила региональный опыт по повышению качества их жизни и показала, как на практике можно объединить интересы людей, бизнес- сообщества и органов государственной власти. В рамках форума состоялось заседание дискуссионного клуба «Региональные программы как часть стратегии продления активного долголетия».
Чему определенно стоит у нас поучиться, так это опыту работы народных университетов третьего возраста. Площадка, где были представлены творческие клубы, мастерские, спортивные, ремесленные объединения, стала наглядным пособием в принятии решения: «сидеть у телевизора или проводить счастливые часы в кругу увлеченных людей». Здесь сотни горожан наверняка загорелись желанием освоить компьютер, скандинавскую ходьбу, вязание, бисероплетение и еще десятки полезных занятий. Кстати, в дни работы форума в Уфе был открыт памятник великому русскому художнику нашему земляку Михаилу Нестерову.
По мнению уфимцев, наш город становится все более привлекательным для людей, вступивших в золотую пору. Особенно это относится к тем, кто в силу занятости в молодые годы не нашел времени на реализацию своих талантов. Теперь разве что ленивый не пойдет в ДК, где пенсионеров с охотой принимают вокальные, хоровые, танцевальные коллективы, изостудии. На республиканских и всероссийских творческих конкурсах наши бабушки и дедушки берут призовые места. Число «звезд сцены и экрана» с пенсионным удостоверением, конечно, единицы, зато тысячи убедились: «возраст – счастью не помеха».
Кто не видел зажигательные танцы в исполнении Важихи- апай Фаттаховой ( 8 1 год) и Минзагира- агая Абдрашитова ( 7 3 года) на открытии форума «5 0 плюс. Все плюсы зрелого возраста», все равно пусть аплодирует этим веселым, красивым самодеятельным артистам. Уж они- то знают: «Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились. . . ».
Значительное внимание на форуме было уделено научной части, в частности – социологии. Были проведены «Аитовские чтения» – международная научно- практическая конференция, посвященная памяти одного из основоположников социологической школы Башкортостана Наримана Аитова. Работы этого выдающегося социлога, которому в декабре 2 0 1 5 года исполнилось бы 9 0 лет, имели большое прикладное значение – он разработал теорию развития регионального планирования и социального проектирования. На форуме также ставилась цель заниматься не пустым теоретизированием, а исследованиями, имеющими прагматический смысл.
Так, изучался феномен так называемого «Прекариата» ( от лат. Precarium – неустойчивый, негарантированный) – растущей прослойки общества, которая занята непостоянным трудом, отчуждена от государства и социальных групп, а значит представляет из себя маргиналов, а в потенциале – люмпенов. По сути, это сегодня уже многомиллионный протокласс, интересы которого идут вразрез с интересами государства и общества. Социологи предупреждают, что этой прослойке со стороны государства нужно уделять больше внимания, обеспечивать их занятость и социализацию.
Практические советы власть имущим были даны и в части демографических проблем. К сожалению, рождаемость в республике несколько снизилась после значительного роста последних лет. Впрочем, это не столько результат экономического кризиса, а, как считают социологи, – последствия «демографической ямы» 9 0 - х годов. Тогда рождаемость резко упала, и по РБ сегодня женщин фертильного возраста меньше примерно на 1 8 - 2 0 тысяч, чем ранее. Что же касается смертности, то она тоже, к сожалению, не уменьшается. И это при всем при том, что на здравоохранение из республиканского бюджета ежегодно выделяется более 5 0 млрд рублей, в нынешнем году – на 3 млрд больше, чем в прошлом. Стало быть, непосредственной корреляции между финансированием медицины и динамикой уменьшения смертности нет. Истина банальна – здоровье зависит прежде всего от самого человека и от его образа жизни, что еще и еще раз подчеркивались на международной конференции «Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями», прошедшей в рамках форума. К сожалению, статистика остается неутешительной: около 4 0 % всех смертей в республике – то, что в народе называется «умер от сердца».
2 0 1 5 год был объявлен годом борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями. В РБ достигнуты неплохие показатели в кардиохирургии: проведено около 8 тысяч операций, из них 1 , 5 тысячи – на открытом сердце. Впрочем, всех этих героических усилий можно было избежать, если бы пациенты в свое время занимались своим здоровьем. В этом контексте на форуме были предложены новые формы профилактики болезней сердца, прежде всего более технологичные и эмоциональные виды пропаганды ЗОЖ. Один из способов украшения осени жизни – развитие духовного мира. Чему способствует, в частности, кино. В ходе прошедшего форума тысячи уфимцев посетили открытые бесплатные просмотры фильмов I I Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат», организованного киностудией «Башкортостан» при поддержке Правительства Башкортостана, администрации г. Уфы, Министерства культуры РБ. Он был задуман для пропаганды духовных и культурных ценностей народов мира, развития культурного обмена между регионами России и зарубежными странами, поддержки творчества кинематографистов, работающих в национальной и этнической тематике. Дебютировал в Уфе в прошлом году, а нынче получил грант Главы республики.
Из 2 6 0 заявок в конкурсную программу были отобраны работы кинематографистов из Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Латвии, Бангладеш, Ирана, Азербайджана, Египта, Эстонии и 1 0 регионов России. 1 2 полнометражных, 1 3 короткометражных игровых и 1 1 документальных фильмов в течение четырех дней стали достоянием зрительского жюри, которое оценивало их в залах кинотеатра «Родина» и Дома актера. Профессиональное жюри, по признанию его председателя туркменского кинорежиссера, сценариста и оператора Ходжакули Нарлиева, четыре дня тоже не отрывало глаз от экрана. А тем временем начинающие сценаристы, режиссеры и продюсеры впервые участвовали в питчинге дебютантов ( обкатка сценариев, анализ проектов, поиски художественных решений) . Главный приз заслужил проект режиссера Константина Пухова из Челябинска. Уфимский режиссер Фарзана Утарбаева получила сертификат от киностудии «Башкортостан» и бонус от московского «N i k a D i g i t a l » на постпродакшн своего фильма «Возвращение».
2 4 кадра правды. Так метко называют документальное кино. Призы за лучшую режиссерскую и операторскую работу в номинации «Документальное кино» жюри решило направить в пользу создателей фильмов за лучшего героя – настолько правдивыми получились их образы. В числе победителей – и картина нашей землячки, режиссера Вилюры Исяндавлетовой «Тауба» ( «Покаяние»).
Башкирская писательница Шаура Шакурова ( фильм «Пусть ветер унесет мои слова») удостоена приза за лучший сценарий в номинации «Игровое короткометражное кино». В номинации «Полнометражное игровое кино» за лучшую операторскую работу награжден фильм «Теваник» ( Армения), за лучшую режиссерскую – «Небесное кочевье» ( Кыргызстан) . Лучшим был признан сценарий дебютного фильма «Мой велосипед» ( Бангладеш).
I I Международный фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» увековечил имена наших соотечественников ( приз имени Гильвана Амирова «За выдающийся вклад в операторские искусство» от Союза кинематографистов Башкортостана и приз имени Амира Абдразакова «За национальный дух») . Зрительские симпатии были отданы ленте «Элегия» режиссера Юсефа Каргара ( Иран) . Приз министра культуры Башкортостана присужден фильму «Закон Бернулли» ( Галина Леонтьева, РФ) . Специального упоминания жюри удостоен режиссер из Чечни Руслан Магомадов ( фильм «Февраль») . Еще один специальный приз жюри получила кинолента «Белый воробушек» режиссера Диловара Султонова ( Таджикистан) . Специальный приз жюри «За отражение национальных обрядов» вручили его земляку Толику Гадомамадову ( фильм «В капле воды весь мир») .
Гран- при фестиваля завоевал игровой короткометражный фильм «Настя» Кирилла Плетнева ( Москва) . И его блистательной работе, и радостному событию в жизни ( на днях в семье родился ребенок) зал подарил овации.
После прошедших в Уфе минувшим летом саммитов ШОС и БРИКС столица РБ зарекомендовала себя достойной хозяйкой мероприятий самого высокого уровня. И Евразийский гуманистический форум, состоявшийся в преддверии Нового года, объявленного в России Годом кино, провела достойно, показав вкупе с современными конгрессными технологиями высший пилотаж национального гостеприимства. Участники, гости, эксперты, посетители площадок, зрители кинофестиваля по этому поводу сформулировали в кулуарах совершенно кинематографичный слоган: «Коламбия пикчерс не представляет, как хорошо Уфа принимает! »
Надир АРСЛАНОВ,
Галина САЛИХОВА.
Фото Екатерины МАКИША, Альберта ЗАГИРОВА.
Опубликовано: 27.04.16 (16:19) Республика Башкортостан
Статьи рубрики ПАНОРАМА
Как записано в Конституции, наша страна – это «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». С одной стороны, люди начала 2 1 века чувствуют себя безопаснее, чем их предки. Но с другой – появляются новые угрозы и вызовы, препятствующие спокойной и полноценной жизни. Возможности государства не беспредельны, поэтому сегодня все более востребованной становится деятельность гражданского общества, направленная на гуманитарную сферу и заботу о человеке. Именно эти цели были основными на I Международном Евразийском гуманистическом форуме, прошедшем в Уфе в декабре 2 0 1 5 года.
Со времени саммитов ШОС и БРИКС не прошло еще и полугода, а в уфимском Конгресс- холле проведено уже множество мероприятий международного уровня, одним из самых значимых среди которых стал Евразийский гуманистический форум, проведенный в соответствии с Планом председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества. В многочисленных помещениях Конгресс- холла, где проводились июльские саммиты, символика ШОС и БРИКС останется надолго, напоминая нам о так называемом «шанхайском духе», который призван сделать наш мир безопаснее, а человеческую жизнь – комфортнее.
В форуме приняли участие более 2 0 0 0 представителей регионов РФ и стран ШОС. Масштабы форумы впечатляют – было проведено с десяток пленарных заседаний и научно- практических конференций, панельные дискуссии, выставки и презентации.
Одна из главных угроз для современного мира – терроризм и экстремизм. В целях противодействия этому главному вызову 2 1 века на форуме была поднята отдельная тема – «Воспитание патриотизма и толерантности, языковой культуры, сохранение и развитие родных языков в поликультурном пространстве».
В рамках этого важного вопроса работала специальная секция, посвященная состоянию и перспективам развития национальной прессы. Учитывая особую опасность, исходящую от запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, представители СМИ РБ предложили включить в резолюцию форума положение о том , что необходимо исключить слова «ислам» и «государство» из названий этой террористической группировки, а называть ее не иначе, как незаконным бандитским формированием. Также на этой секции было предложено в целях укрепления гарантий конституционных прав на получение информации создать стандарты потребления средств информации на языках немногочисленных народов, что особенно актуально в эпоху глобализации и в условиях падения тиражей печатных изданий.
В названии форума ключевое слово – «гуманистический», то есть направленный на службу человеку, и особенно – социально незащищенным людям. К этой категории относятся прежде всего пожилые люди и пенсионеры. На форуме состоялось сразу несколько мероприятий, ставящих целью адаптацию наших уважаемых представителей старшего поколения к современным условиям, с тем чтобы они не чувствовали себя в «возрасте дожития», как об этом без обиняков заявляют некоторые чиновники, а жили полноценно. Эти вопросы обсуждались на панельной дискуссии работников социальной сферы. Здесь представители российских регионов высоко оценили опыт РБ по социальному обслуживанию пожилых людей. В республике осуществлен пилотный проект по переводу социальной услуги по обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в негосударственный сектор. Прошел всего лишь год со времени начала этого проекта, но уже ясно, что когда за предоставление услуги и получение субсидий от государств борются сразу несколько НКО, то механизм конкуренции неизбежно повышает качество услуг.
К тому же при наличии обоснованных жалоб и претензий на работу той или иной организации, выполняющей социальный услуги, следует перераспределение субсидии другому району или городу, а значит НКО останется без работы. Такого «мотивирующего» механизма раньше не было. Участники форума с интересом отнеслись к этому опыту.
Всемирной организацией здравоохранения Республика Башкортостан определена участником программы «Город, где старость в радость, – город для всех возрастов». Уже четыре года в Уфе успешно реализуется социально ориентированный проект «5 0 плюс. Все плюсы зрелого возраста», направленный на развитие системы поддержки и защиты людей этой возрастной категории.
Выставка обобщила региональный опыт по повышению качества их жизни и показала, как на практике можно объединить интересы людей, бизнес- сообщества и органов государственной власти. В рамках форума состоялось заседание дискуссионного клуба «Региональные программы как часть стратегии продления активного долголетия».
Чему определенно стоит у нас поучиться, так это опыту работы народных университетов третьего возраста. Площадка, где были представлены творческие клубы, мастерские, спортивные, ремесленные объединения, стала наглядным пособием в принятии решения: «сидеть у телевизора или проводить счастливые часы в кругу увлеченных людей». Здесь сотни горожан наверняка загорелись желанием освоить компьютер, скандинавскую ходьбу, вязание, бисероплетение и еще десятки полезных занятий. Кстати, в дни работы форума в Уфе был открыт памятник великому русскому художнику нашему земляку Михаилу Нестерову.
По мнению уфимцев, наш город становится все более привлекательным для людей, вступивших в золотую пору. Особенно это относится к тем, кто в силу занятости в молодые годы не нашел времени на реализацию своих талантов. Теперь разве что ленивый не пойдет в ДК, где пенсионеров с охотой принимают вокальные, хоровые, танцевальные коллективы, изостудии. На республиканских и всероссийских творческих конкурсах наши бабушки и дедушки берут призовые места. Число «звезд сцены и экрана» с пенсионным удостоверением, конечно, единицы, зато тысячи убедились: «возраст – счастью не помеха».
Кто не видел зажигательные танцы в исполнении Важихи- апай Фаттаховой ( 8 1 год) и Минзагира- агая Абдрашитова ( 7 3 года) на открытии форума «5 0 плюс. Все плюсы зрелого возраста», все равно пусть аплодирует этим веселым, красивым самодеятельным артистам. Уж они- то знают: «Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились. . . ».
Значительное внимание на форуме было уделено научной части, в частности – социологии. Были проведены «Аитовские чтения» – международная научно- практическая конференция, посвященная памяти одного из основоположников социологической школы Башкортостана Наримана Аитова. Работы этого выдающегося социлога, которому в декабре 2 0 1 5 года исполнилось бы 9 0 лет, имели большое прикладное значение – он разработал теорию развития регионального планирования и социального проектирования. На форуме также ставилась цель заниматься не пустым теоретизированием, а исследованиями, имеющими прагматический смысл.
Так, изучался феномен так называемого «Прекариата» ( от лат. Precarium – неустойчивый, негарантированный) – растущей прослойки общества, которая занята непостоянным трудом, отчуждена от государства и социальных групп, а значит представляет из себя маргиналов, а в потенциале – люмпенов. По сути, это сегодня уже многомиллионный протокласс, интересы которого идут вразрез с интересами государства и общества. Социологи предупреждают, что этой прослойке со стороны государства нужно уделять больше внимания, обеспечивать их занятость и социализацию.
Практические советы власть имущим были даны и в части демографических проблем. К сожалению, рождаемость в республике несколько снизилась после значительного роста последних лет. Впрочем, это не столько результат экономического кризиса, а, как считают социологи, – последствия «демографической ямы» 9 0 - х годов. Тогда рождаемость резко упала, и по РБ сегодня женщин фертильного возраста меньше примерно на 1 8 - 2 0 тысяч, чем ранее. Что же касается смертности, то она тоже, к сожалению, не уменьшается. И это при всем при том, что на здравоохранение из республиканского бюджета ежегодно выделяется более 5 0 млрд рублей, в нынешнем году – на 3 млрд больше, чем в прошлом. Стало быть, непосредственной корреляции между финансированием медицины и динамикой уменьшения смертности нет. Истина банальна – здоровье зависит прежде всего от самого человека и от его образа жизни, что еще и еще раз подчеркивались на международной конференции «Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями», прошедшей в рамках форума. К сожалению, статистика остается неутешительной: около 4 0 % всех смертей в республике – то, что в народе называется «умер от сердца».
2 0 1 5 год был объявлен годом борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями. В РБ достигнуты неплохие показатели в кардиохирургии: проведено около 8 тысяч операций, из них 1 , 5 тысячи – на открытом сердце. Впрочем, всех этих героических усилий можно было избежать, если бы пациенты в свое время занимались своим здоровьем. В этом контексте на форуме были предложены новые формы профилактики болезней сердца, прежде всего более технологичные и эмоциональные виды пропаганды ЗОЖ. Один из способов украшения осени жизни – развитие духовного мира. Чему способствует, в частности, кино. В ходе прошедшего форума тысячи уфимцев посетили открытые бесплатные просмотры фильмов I I Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат», организованного киностудией «Башкортостан» при поддержке Правительства Башкортостана, администрации г. Уфы, Министерства культуры РБ. Он был задуман для пропаганды духовных и культурных ценностей народов мира, развития культурного обмена между регионами России и зарубежными странами, поддержки творчества кинематографистов, работающих в национальной и этнической тематике. Дебютировал в Уфе в прошлом году, а нынче получил грант Главы республики.
Из 2 6 0 заявок в конкурсную программу были отобраны работы кинематографистов из Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Латвии, Бангладеш, Ирана, Азербайджана, Египта, Эстонии и 1 0 регионов России. 1 2 полнометражных, 1 3 короткометражных игровых и 1 1 документальных фильмов в течение четырех дней стали достоянием зрительского жюри, которое оценивало их в залах кинотеатра «Родина» и Дома актера. Профессиональное жюри, по признанию его председателя туркменского кинорежиссера, сценариста и оператора Ходжакули Нарлиева, четыре дня тоже не отрывало глаз от экрана. А тем временем начинающие сценаристы, режиссеры и продюсеры впервые участвовали в питчинге дебютантов ( обкатка сценариев, анализ проектов, поиски художественных решений) . Главный приз заслужил проект режиссера Константина Пухова из Челябинска. Уфимский режиссер Фарзана Утарбаева получила сертификат от киностудии «Башкортостан» и бонус от московского «N i k a D i g i t a l » на постпродакшн своего фильма «Возвращение».
2 4 кадра правды. Так метко называют документальное кино. Призы за лучшую режиссерскую и операторскую работу в номинации «Документальное кино» жюри решило направить в пользу создателей фильмов за лучшего героя – настолько правдивыми получились их образы. В числе победителей – и картина нашей землячки, режиссера Вилюры Исяндавлетовой «Тауба» ( «Покаяние»).
Башкирская писательница Шаура Шакурова ( фильм «Пусть ветер унесет мои слова») удостоена приза за лучший сценарий в номинации «Игровое короткометражное кино». В номинации «Полнометражное игровое кино» за лучшую операторскую работу награжден фильм «Теваник» ( Армения), за лучшую режиссерскую – «Небесное кочевье» ( Кыргызстан) . Лучшим был признан сценарий дебютного фильма «Мой велосипед» ( Бангладеш).
I I Международный фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» увековечил имена наших соотечественников ( приз имени Гильвана Амирова «За выдающийся вклад в операторские искусство» от Союза кинематографистов Башкортостана и приз имени Амира Абдразакова «За национальный дух») . Зрительские симпатии были отданы ленте «Элегия» режиссера Юсефа Каргара ( Иран) . Приз министра культуры Башкортостана присужден фильму «Закон Бернулли» ( Галина Леонтьева, РФ) . Специального упоминания жюри удостоен режиссер из Чечни Руслан Магомадов ( фильм «Февраль») . Еще один специальный приз жюри получила кинолента «Белый воробушек» режиссера Диловара Султонова ( Таджикистан) . Специальный приз жюри «За отражение национальных обрядов» вручили его земляку Толику Гадомамадову ( фильм «В капле воды весь мир») .
Гран- при фестиваля завоевал игровой короткометражный фильм «Настя» Кирилла Плетнева ( Москва) . И его блистательной работе, и радостному событию в жизни ( на днях в семье родился ребенок) зал подарил овации.
После прошедших в Уфе минувшим летом саммитов ШОС и БРИКС столица РБ зарекомендовала себя достойной хозяйкой мероприятий самого высокого уровня. И Евразийский гуманистический форум, состоявшийся в преддверии Нового года, объявленного в России Годом кино, провела достойно, показав вкупе с современными конгрессными технологиями высший пилотаж национального гостеприимства. Участники, гости, эксперты, посетители площадок, зрители кинофестиваля по этому поводу сформулировали в кулуарах совершенно кинематографичный слоган: «Коламбия пикчерс не представляет, как хорошо Уфа принимает! »
Надир АРСЛАНОВ,
Галина САЛИХОВА.
Фото Екатерины МАКИША, Альберта ЗАГИРОВА.
Опубликовано: 27.04.16 (16:19) Республика Башкортостан
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гость из Ишимбая 2014-12-16 21:01:02
Связь-Банк привлек в сезонный вклад «Весенняя пора» более 5 млрд рублей (НОВОСТИ КОМПАНИЙ) 13.05.15 (14:23)
Ренат 2014-11-28 06:18:49
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06