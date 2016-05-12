На протяжении всей истории человечество мечтало и трудилось над тем, чтобы сделать жизнь каждого отдельного человека хоть немного счастливее.

Как записано в Конституции, наша страна – это «социаль­ное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». С одной стороны, люди начала 2 1 века чувствуют себя безопаснее, чем их предки. Но с другой – появляются новые угрозы и вызовы, препят­ствующие спокойной и полноценной жизни. Возможности государства не беспредельны, поэтому сегодня все более востребованной стано­вится деятельность гражданского общества, направленная на гумани­тарную сферу и заботу о человеке. Именно эти цели были основными на I Международном Евразийском гуманистическом форуме, прошед­шем в Уфе в декабре 2 0 1 5 года.

Со времени саммитов ШОС и БРИКС не прошло еще и полугода, а в уфимском Конгресс- холле про­ведено уже множество меропри­ятий международного уровня, од­ним из самых значимых среди ко­торых стал Евразийский гумани­стический форум, проведенный в соответствии с Планом председа­тельства Российской Федерации в Шанхайской организации сотруд­ничества. В многочисленных поме­щениях Конгресс- холла, где прово­дились июльские саммиты, симво­лика ШОС и БРИКС останется на­долго, напоминая нам о так назы­ваемом «шанхайском духе», кото­рый призван сделать наш мир без­опаснее, а человеческую жизнь – комфортнее.

В форуме приняли участие бо­лее 2 0 0 0 представителей регионов РФ и стран ШОС. Масштабы фо­румы впечатляют – было проведе­но с десяток пленарных заседаний и научно- практических конферен­ций, панельные дискуссии, выстав­ки и презентации.

Одна из главных угроз для современного мира – терроризм и экстремизм. В целях противо­действия этому главному вызову 2 1 века на форуме была поднята отдельная тема – «Воспитание па­триотизма и толерантности, языко­вой культуры, сохранение и разви­тие родных языков в поликультур­ном пространстве».

В рамках этого важного вопроса работала специальная секция, по­священная состоянию и перспекти­вам развития национальной прес­сы. Учитывая особую опасность, исходящую от запрещенной в Рос­сии террористической организа­ции ИГИЛ, представители СМИ РБ предложили включить в резолю­цию форума положение о том , что необходимо исключить слова «ис­лам» и «государство» из названий этой террористической группиров­ки, а называть ее не иначе, как не­законным бандитским формирова­нием. Также на этой секции было предложено в целях укрепления га­рантий конституционных прав на получение информации создать стандарты потребления средств информации на языках немного­численных народов, что особенно актуально в эпоху глобализации и в условиях падения тиражей печат­ных изданий.

В названии форума ключевое слово – «гуманистический», то есть направленный на службу че­ловеку, и особенно – социально не­защищенным людям. К этой катего­рии относятся прежде всего пожи­лые люди и пенсионеры. На фору­ме состоялось сразу несколько ме­роприятий, ставящих целью адап­тацию наших уважаемых предста­вителей старшего поколения к со­временным условиям, с тем чтобы они не чувствовали себя в «возрас­те дожития», как об этом без оби­няков заявляют некоторые чинов­ники, а жили полноценно. Эти во­просы обсуждались на панельной дискуссии работников социальной сферы. Здесь представители рос­сийских регионов высоко оцени­ли опыт РБ по социальному обслу­живанию пожилых людей. В респу­блике осуществлен пилотный про­ект по переводу социальной услу­ги по обслуживанию на дому граж­дан пожилого возраста и инвали­дов в негосударственный сектор. Прошел всего лишь год со време­ни начала этого проекта, но уже ясно, что когда за предоставление услуги и получение субсидий от го­сударств борются сразу несколько НКО, то механизм конкуренции не­избежно повышает качество услуг.

К тому же при наличии обосно­ванных жалоб и претензий на ра­боту той или иной организации, выполняющей социальный услуги, следует перераспределение суб­сидии другому району или городу, а значит НКО останется без рабо­ты. Такого «мотивирующего» меха­низма раньше не было. Участники форума с интересом отнеслись к этому опыту.

Всемирной организацией здра­воохранения Республика Башкор­тостан определена участником программы «Город, где старость в радость, – город для всех возрас­тов». Уже четыре года в Уфе успешно реализуется социаль­но ориентированный проект «5 0 плюс. Все плюсы зрелого воз­раста», направленный на развитие системы поддержки и защиты лю­дей этой возрастной категории.

Выставка обобщила региональ­ный опыт по повышению качества их жизни и показала, как на прак­тике можно объединить интересы людей, бизнес- сообщества и ор­ганов государственной власти. В рамках форума состоялось засе­дание дискуссионного клуба «Ре­гиональные программы как часть стратегии продления активного долголетия».

Чему определенно стоит у нас поучиться, так это опыту работы народных университетов третье­го возраста. Площадка, где были представлены творческие клубы, мастерские, спортивные, ремес­ленные объединения, стала на­глядным пособием в принятии ре­шения: «сидеть у телевизора или проводить счастливые часы в кру­гу увлеченных людей». Здесь сотни горожан наверняка загорелись же­ланием освоить компьютер, скан­динавскую ходьбу, вязание, бисе­роплетение и еще десятки полез­ных занятий. Кстати, в дни рабо­ты форума в Уфе был открыт па­мятник великому русскому худож­нику нашему земляку Михаилу Не­стерову.

По мнению уфимцев, наш го­род становится все более привле­кательным для людей, вступивших в золотую пору. Особенно это от­носится к тем, кто в силу занято­сти в молодые годы не нашел вре­мени на реализацию своих талан­тов. Теперь разве что ленивый не пойдет в ДК, где пенсионеров с охотой принимают вокальные, хо­ровые, танцевальные коллективы, изостудии. На республиканских и всероссийских творческих конкур­сах наши бабушки и дедушки берут призовые места. Число «звезд сце­ны и экрана» с пенсионным удосто­верением, конечно, единицы, зато тысячи убедились: «возраст – сча­стью не помеха».

Кто не видел зажигательные танцы в исполнении Важихи- апай Фаттаховой ( 8 1 год) и Минзагира- агая Абдрашитова ( 7 3 года) на от­крытии форума «5 0 плюс. Все плю­сы зрелого возраста», все равно пусть аплодирует этим веселым, красивым самодеятельным арти­стам. Уж они- то знают: «Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запом­нились. . . ».

Значительное внимание на фо­руме было уделено научной ча­сти, в частности – социологии. Были проведены «Аитовские чте­ния» – международная научно- практическая конференция, посвя­щенная памяти одного из осново­положников социологической шко­лы Башкортостана Наримана Аито­ва. Работы этого выдающегося со­цилога, которому в декабре 2 0 1 5 года исполнилось бы 9 0 лет, имели большое прикладное значение – он разработал теорию развития реги­онального планирования и соци­ального проектирования. На фору­ме также ставилась цель занимать­ся не пустым теоретизированием, а исследованиями, имеющими праг­матический смысл.

Так, изучался феномен так на­зываемого «Прекариата» ( от лат. Precarium – неустойчивый, негарантированный) – растущей про­слойки общества, которая занята непостоянным трудом, отчуждена от государства и социальных групп, а значит представляет из себя мар­гиналов, а в потенциале – люмпе­нов. По сути, это сегодня уже мно­гомиллионный протокласс, интере­сы которого идут вразрез с интере­сами государства и общества. Со­циологи предупреждают, что этой прослойке со стороны государства нужно уделять больше внимания, обеспечивать их занятость и соци­ализацию.

Практические советы власть имущим были даны и в части де­мографических проблем. К сожа­лению, рождаемость в республи­ке несколько снизилась после зна­чительного роста последних лет. Впрочем, это не столько результат экономического кризиса, а, как считают социологи, – последствия «демографической ямы» 9 0 - х го­дов. Тогда рождаемость резко упа­ла, и по РБ сегодня женщин фер­тильного возраста меньше пример­но на 1 8 - 2 0 тысяч, чем ранее. Что же касается смертности, то она тоже, к сожалению, не уменьшает­ся. И это при всем при том, что на здравоохранение из республикан­ского бюджета ежегодно выделя­ется более 5 0 млрд рублей, в ны­нешнем году – на 3 млрд больше, чем в прошлом. Стало быть, непосредственной корреляции между финансированием медицины и ди­намикой уменьшения смертности нет. Истина банальна – здоровье зависит прежде всего от самого че­ловека и от его образа жизни, что еще и еще раз подчеркивались на международной конференции «Ак­туальные вопросы профилакти­ки, лечения и реабилитации боль­ных с сердечно-сосудистыми забо­леваниями», прошедшей в рамках форума. К сожалению, статистика остается неутешительной: около 4 0 % всех смертей в республике – то, что в народе называется «умер от сердца».

2 0 1 5 год был объявлен годом борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями. В РБ достигнуты неплохие показатели в кардиохи­рургии: проведено около 8 тысяч операций, из них 1 , 5 тысячи – на от­крытом сердце. Впрочем, всех этих героических усилий можно было избежать, если бы пациенты в свое время занимались своим здо­ровьем. В этом контексте на фору­ме были предложены новые формы профилактики болезней сердца, прежде всего более технологичные и эмоциональные виды пропаган­ды ЗОЖ. Один из способов укра­шения осени жизни – развитие ду­ховного мира. Чему способствует, в частности, кино. В ходе прошед­шего форума тысячи уфимцев по­сетили открытые бесплатные про­смотры фильмов I I Международно­го фестиваля национального и эт­нического кино «Серебряный Ак­бузат», организованного киносту­дией «Башкортостан» при под­держке Правительства Башкорто­стана, администрации г. Уфы, Ми­нистерства культуры РБ. Он был задуман для пропаганды духовных и культурных ценностей народов мира, развития культурного обме­на между регионами России и за­рубежными странами, поддержки творчества кинематографистов, работающих в национальной и эт­нической тематике. Дебютировал в Уфе в прошлом году, а нынче полу­чил грант Главы республики.

Из 2 6 0 заявок в конкурсную программу были отобраны рабо­ты кинематографистов из Арме­нии, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Латвии, Бангладеш, Ира­на, Азербайджана, Египта, Эсто­нии и 1 0 регионов России. 1 2 пол­нометражных, 1 3 короткометраж­ных игровых и 1 1 документаль­ных фильмов в течение четырех дней стали достоянием зритель­ского жюри, которое оценивало их в залах кинотеатра «Родина» и Дома актера. Профессиональное жюри, по признанию его предсе­дателя туркменского кинорежис­сера, сценариста и оператора Ход­жакули Нарлиева, четыре дня тоже не отрывало глаз от экрана. А тем временем начинающие сценари­сты, режиссеры и продюсеры впер­вые участвовали в питчинге дебю­тантов ( обкатка сценариев, ана­лиз проектов, поиски художествен­ных решений) . Главный приз заслу­жил проект режиссера Константи­на Пухова из Челябинска. Уфим­ский режиссер Фарзана Утарбае­ва получила сертификат от кино­студии «Башкортостан» и бонус от московского «N i k a D i g i t a l » на пост­продакшн своего фильма «Возвра­щение».

2 4 кадра правды. Так метко на­зывают документальное кино. При­зы за лучшую режиссерскую и опе­раторскую работу в номинации «Документальное кино» жюри ре­шило направить в пользу создате­лей фильмов за лучшего героя – настолько правдивыми получились их образы. В числе победителей – и картина нашей землячки, режиссе­ра Вилюры Исяндавлетовой «Тау­ба» ( «Покаяние»).

Башкирская писательница Ша­ура Шакурова ( фильм «Пусть ве­тер унесет мои слова») удостоена приза за лучший сценарий в номи­нации «Игровое короткометраж­ное кино». В номинации «Полно­метражное игровое кино» за луч­шую операторскую работу награж­ден фильм «Теваник» ( Армения), за лучшую режиссерскую – «Не­бесное кочевье» ( Кыргызстан) . Лучшим был признан сценарий де­бютного фильма «Мой велосипед» ( Бангладеш).

I I Международный фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» увекове­чил имена наших соотечественни­ков ( приз имени Гильвана Амиро­ва «За выдающийся вклад в опе­раторские искусство» от Союза ки­нематографистов Башкортостана и приз имени Амира Абдразакова «За национальный дух») . Зритель­ские симпатии были отданы ленте «Элегия» режиссера Юсефа Кар­гара ( Иран) . Приз министра куль­туры Башкортостана присужден фильму «Закон Бернулли» ( Гали­на Леонтьева, РФ) . Специально­го упоминания жюри удостоен ре­жиссер из Чечни Руслан Магома­дов ( фильм «Февраль») . Еще один специальный приз жюри получи­ла кинолента «Белый воробушек» режиссера Диловара Султонова ( Таджикистан) . Специальный приз жюри «За отражение националь­ных обрядов» вручили его земляку Толику Гадомамадову ( фильм «В капле воды весь мир») .

Гран- при фестиваля завоевал игровой короткометражный фильм «Настя» Кирилла Плетнева ( Мо­сква) . И его блистательной работе, и радостному событию в жизни ( на днях в семье родился ребенок) зал подарил овации.

После прошедших в Уфе ми­нувшим летом саммитов ШОС и БРИКС столица РБ зарекомендо­вала себя достойной хозяйкой ме­роприятий самого высокого уров­ня. И Евразийский гуманистиче­ский форум, состоявшийся в пред­дверии Нового года, объявленного в России Годом кино, провела до­стойно, показав вкупе с современ­ными конгрессными технологиями высший пилотаж национального гостеприимства. Участники, гости, эксперты, посетители площадок, зрители кинофестиваля по этому поводу сформулировали в кулуа­рах совершенно кинематографич­ный слоган: «Коламбия пикчерс не представляет, как хорошо Уфа принимает! »

Надир АРСЛАНОВ,

Галина САЛИХОВА.

Фото Екатерины МАКИША, Альберта ЗАГИРОВА.