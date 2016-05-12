На анонсирующей пресс-конференции в Москве обсудили подготовку к Российскому нефтегазохимическому форуму -2016. 35 деловых мероприятий, 35 регионов, почти 15 тысяч участников – такова сегодня статистика предстоящего мероприятия, которое является одним из статусных профессиональных площадок России.

В заседании приняли участие исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Азат Фазлыев, полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте РФ, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Артур Шайнуров, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Российского нефтегазохимического форума Дмитрий Шаронов, президент Российского союза химиков Виктор Иванов, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, начальник отдела промышленной безопасности и технического регулирования Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Александр Орлов, генеральный директор Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова, главы и делегаты крупнейших компаний отрасли, а также представители федеральных СМИ.

Как объяснил председатель оргкомитета форума, вице-премьер Правительства РБ Дмитрий Шаронов, в этом году Российский нефтегазохимический форум объединит на одной площадке два ключевых для региона отраслевых мероприятия – Международный форум «Большая химия» и XXIV Международная выставку «Газ. Нефть. Технологии-2016».



- Традиционно форум и выставка проходили в одно время, и неоднократно многие участники «Большой Химии» высказывали свое сожаление, что не успевают посмотреть все возможности выставки. Поэтому было принято решение, что неделя газнефтехимии в Уфе начнется 24 мая с профессиональной выставки и завершится 27 мая непосредственно работой форума.

Дмитрий Шаронов подчеркнул, что площадка форума должна стать серьезной профессиональной дискуссионной площадкой, результативной и полезной.

- Одним из главных итогов форума «Большая Химия - 2015» стало принятие итоговой Резолюции и последующее рассмотрение ключевых проблем химической и нефтехимической отраслей на различных официальных площадках Правительства РФ.

В частности, в рамках совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о приоритетных инвестиционных проектах в нефтехимии и импортозамещении было продолжено рассмотрение вопросов, поднятых регуляторами и бизнес-сообществом в рамках «Большой Химии».



По итогам Российского нефтегазохимического форума также будет разработана резолюция, куда войдут предложения участников форума для дальнейшего лоббирования их принятия на государственном уровне. Резолюция будет направлена в профильные министерства и Правительство РФ. Программная дирекция форума будет отслеживать и, при необходимости, инициирует рассмотрение вопросов, поднятых в резолюциях, до принятия конкретных решений по документам.

Начальник отдела промышленной безопасности и технического регулирования Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Александр Орлов также подчеркнул, что форум является авторитетной площадкой для профессионального обсуждения и принятия стратегических решений по развитию нефтегазохимии.

- Хочу отметить, что мы получили за 2015 год в части химической отрасли. Комплекс продолжает расти как по объемам отгруженной продукции, так и по химико-промышленному производству. Прирост в 2015 году по сравнению с 2014 года составил почти 104% по всем обрабатывающим отраслям промышленности. В 2015 году продолжались процессы модернизации мощностей и создания новых производств, в том числе в рамках индустриальных парков. При этом уже реализованы несколько проектов, направленных на импортозамещение. Лидерами по освоению мощностей стали регионы Приволжского федерального округа - Башкирия, Татарстан и близлежащие территории.

Новый этап в развитии в процессе господдержки ознаменован появлением института специального инвестиционного контракта . Минпромторг предлагает распространить специальный институт инвестиционного контракта, который будет способствовать введению новых мощностей, ускорению процесса импортозамещения различной продукции.

Отдельной темой пресс-конференции стало развитие малотоннажной химии. Известно, что спрос на продукцию удовлетворяют во многом за счет импорта, а в стратегических важных продуктах зависимость от импорта в некоторых случаях достигает 100%.

«Тема развития производства малотоннажной химии должна звучать отдельно на форуме, послужить хорошей площадкой для обсуждения стратегического подхода для решения данной задачи,» - отметили участники пресс-конференции.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль сделал акцент:

- Чтобы обеспечить безопасность России, нужно этим вопросом заниматься плотно и всерьез.

Президент ТПП РБ Азат Фазлыев отметил, что новый толчок для развития форума дали и прошедшие в 2015 году в Уфе саммиты стран ШОС и БРИКС.

- Мы непременно используем ресурсы стран ШОС и БРИКС для развития международного сотрудничества и профессиональных дискуссий в этой отрасли.

Альбина Кильдигулова, генеральный директор Башкирской выставочной компании, озвучила цифры:

- В рамках Российского нефтегазохимического форума пройдет уже 24-я Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии-2016». У нас обновился состав участников, много представителей из регионов Подмосковья. Уникальная ситуация: в этом году на выставке будут работать 100 человек из Китайской Республики, представляющие 31 предприятие. 20 компаний из Белоруссии заявили о своем участии. С 24 по 27 мая на нашей площадке пройдет 35 деловых мероприятий!

Выставка по своей значимости сегодня является второй в России. Уфа доказала свой профессионализм – на общем фоне падения выставочного рынка эти мероприятия имеют серьезный вес и востребованность.

«Неделя газнефтехимии в Республике Башкортостан для нас в приоритете, - сказал Шмаль, - и с точки зрения организации, и с точки зрения содержательной части. Это большая школа, которой можно сегодня гордиться, у вас нужно учиться».

Напомним, Российский нефтегазохимический форум пройдет в Уфе с 24 по 27 мая 2016 года и объединит на одной площадке два ключевых для региона отраслевых мероприятия: Международный форум «Большая химия» и XXIV Международная выставку «Газ. Нефть.

Технологии-2016». Его организаторами вступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Форум проходит при официальной поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.

Свое участие в форуме уже подтвердили делегаты от крупнейших российских компаний нефтегазохимической отрасли: НК «Роснефть», ГК «ТАИФ», ООО «СИБУР», ПАО «Татнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ГК «Титан», «Нижнекамскнефтехим», ООО «Газпром переработка», ТД «Пластик», ПАО АНК «Башнефть», АО «ОКБМ Африкантов», ГК «ЛЕННИИХИММАШ» и другие.