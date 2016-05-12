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В заседании приняли участие исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Азат Фазлыев, полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте РФ, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Артур Шайнуров, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Российского нефтегазохимического форума Дмитрий Шаронов, президент Российского союза химиков Виктор Иванов, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, начальник отдела промышленной безопасности и технического регулирования Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Александр Орлов, генеральный директор Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова, главы и делегаты крупнейших компаний отрасли, а также представители федеральных СМИ.
- Одним из главных итогов форума «Большая Химия - 2015» стало принятие итоговой Резолюции и последующее рассмотрение ключевых проблем химической и нефтехимической отраслей на различных официальных площадках Правительства РФ.
В частности, в рамках совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о приоритетных инвестиционных проектах в нефтехимии и импортозамещении было продолжено рассмотрение вопросов, поднятых регуляторами и бизнес-сообществом в рамках «Большой Химии».
Начальник отдела промышленной безопасности и технического регулирования Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Александр Орлов также подчеркнул, что форум является авторитетной площадкой для профессионального обсуждения и принятия стратегических решений по развитию нефтегазохимии.
- Хочу отметить, что мы получили за 2015 год в части химической отрасли. Комплекс продолжает расти как по объемам отгруженной продукции, так и по химико-промышленному производству. Прирост в 2015 году по сравнению с 2014 года составил почти 104% по всем обрабатывающим отраслям промышленности. В 2015 году продолжались процессы модернизации мощностей и создания новых производств, в том числе в рамках индустриальных парков. При этом уже реализованы несколько проектов, направленных на импортозамещение. Лидерами по освоению мощностей стали регионы Приволжского федерального округа - Башкирия, Татарстан и близлежащие территории.
Новый этап в развитии в процессе господдержки ознаменован появлением института специального инвестиционного контракта . Минпромторг предлагает распространить специальный институт инвестиционного контракта, который будет способствовать введению новых мощностей, ускорению процесса импортозамещения различной продукции.
Отдельной темой пресс-конференции стало развитие малотоннажной химии. Известно, что спрос на продукцию удовлетворяют во многом за счет импорта, а в стратегических важных продуктах зависимость от импорта в некоторых случаях достигает 100%.
«Тема развития производства малотоннажной химии должна звучать отдельно на форуме, послужить хорошей площадкой для обсуждения стратегического подхода для решения данной задачи,» - отметили участники пресс-конференции.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль сделал акцент:
- Мы непременно используем ресурсы стран ШОС и БРИКС для развития международного сотрудничества и профессиональных дискуссий в этой отрасли.
Альбина Кильдигулова, генеральный директор Башкирской выставочной компании, озвучила цифры:
Выставка по своей значимости сегодня является второй в России. Уфа доказала свой профессионализм – на общем фоне падения выставочного рынка эти мероприятия имеют серьезный вес и востребованность.
«Неделя газнефтехимии в Республике Башкортостан для нас в приоритете, - сказал Шмаль, - и с точки зрения организации, и с точки зрения содержательной части. Это большая школа, которой можно сегодня гордиться, у вас нужно учиться».
Напомним, Российский нефтегазохимический форум пройдет в Уфе с 24 по 27 мая 2016 года и объединит на одной площадке два ключевых для региона отраслевых мероприятия: Международный форум «Большая химия» и XXIV Международная выставку «Газ. Нефть.
Технологии-2016». Его организаторами вступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Форум проходит при официальной поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.
Свое участие в форуме уже подтвердили делегаты от крупнейших российских компаний нефтегазохимической отрасли: НК «Роснефть», ГК «ТАИФ», ООО «СИБУР», ПАО «Татнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ГК «Титан», «Нижнекамскнефтехим», ООО «Газпром переработка», ТД «Пластик», ПАО АНК «Башнефть», АО «ОКБМ Африкантов», ГК «ЛЕННИИХИММАШ» и другие.
Опубликовано: 13.05.16 (19:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики ЭКОНОМИКА
В заседании приняли участие исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Азат Фазлыев, полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте РФ, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Артур Шайнуров, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Российского нефтегазохимического форума Дмитрий Шаронов, президент Российского союза химиков Виктор Иванов, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, начальник отдела промышленной безопасности и технического регулирования Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Александр Орлов, генеральный директор Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова, главы и делегаты крупнейших компаний отрасли, а также представители федеральных СМИ.
- Одним из главных итогов форума «Большая Химия - 2015» стало принятие итоговой Резолюции и последующее рассмотрение ключевых проблем химической и нефтехимической отраслей на различных официальных площадках Правительства РФ.
В частности, в рамках совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о приоритетных инвестиционных проектах в нефтехимии и импортозамещении было продолжено рассмотрение вопросов, поднятых регуляторами и бизнес-сообществом в рамках «Большой Химии».
Начальник отдела промышленной безопасности и технического регулирования Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Александр Орлов также подчеркнул, что форум является авторитетной площадкой для профессионального обсуждения и принятия стратегических решений по развитию нефтегазохимии.
- Хочу отметить, что мы получили за 2015 год в части химической отрасли. Комплекс продолжает расти как по объемам отгруженной продукции, так и по химико-промышленному производству. Прирост в 2015 году по сравнению с 2014 года составил почти 104% по всем обрабатывающим отраслям промышленности. В 2015 году продолжались процессы модернизации мощностей и создания новых производств, в том числе в рамках индустриальных парков. При этом уже реализованы несколько проектов, направленных на импортозамещение. Лидерами по освоению мощностей стали регионы Приволжского федерального округа - Башкирия, Татарстан и близлежащие территории.
Новый этап в развитии в процессе господдержки ознаменован появлением института специального инвестиционного контракта . Минпромторг предлагает распространить специальный институт инвестиционного контракта, который будет способствовать введению новых мощностей, ускорению процесса импортозамещения различной продукции.
Отдельной темой пресс-конференции стало развитие малотоннажной химии. Известно, что спрос на продукцию удовлетворяют во многом за счет импорта, а в стратегических важных продуктах зависимость от импорта в некоторых случаях достигает 100%.
«Тема развития производства малотоннажной химии должна звучать отдельно на форуме, послужить хорошей площадкой для обсуждения стратегического подхода для решения данной задачи,» - отметили участники пресс-конференции.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль сделал акцент:
- Мы непременно используем ресурсы стран ШОС и БРИКС для развития международного сотрудничества и профессиональных дискуссий в этой отрасли.
Альбина Кильдигулова, генеральный директор Башкирской выставочной компании, озвучила цифры:
Выставка по своей значимости сегодня является второй в России. Уфа доказала свой профессионализм – на общем фоне падения выставочного рынка эти мероприятия имеют серьезный вес и востребованность.
«Неделя газнефтехимии в Республике Башкортостан для нас в приоритете, - сказал Шмаль, - и с точки зрения организации, и с точки зрения содержательной части. Это большая школа, которой можно сегодня гордиться, у вас нужно учиться».
Напомним, Российский нефтегазохимический форум пройдет в Уфе с 24 по 27 мая 2016 года и объединит на одной площадке два ключевых для региона отраслевых мероприятия: Международный форум «Большая химия» и XXIV Международная выставку «Газ. Нефть.
Технологии-2016». Его организаторами вступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Форум проходит при официальной поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.
Свое участие в форуме уже подтвердили делегаты от крупнейших российских компаний нефтегазохимической отрасли: НК «Роснефть», ГК «ТАИФ», ООО «СИБУР», ПАО «Татнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ГК «Титан», «Нижнекамскнефтехим», ООО «Газпром переработка», ТД «Пластик», ПАО АНК «Башнефть», АО «ОКБМ Африкантов», ГК «ЛЕННИИХИММАШ» и другие.
Опубликовано: 13.05.16 (19:57) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
НОВОСТИ
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
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