Мы умеем трудиться и драться. И чужого куска не деля, Мы – славяне, и пусть нам воздастся, Как в Евангелии, по делам! Чтобы души не маялись в клетках, Чтоб огонь в очаге не погас И далеким, седым нашим предкам Чтобы не было стыдно за нас!

Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтнических государств мира. Но, будь ты башкиром, татарином, эвенком, бурятом или представителем любой из 193-х национальностей, населяющих нашу страну, для всего мира ты – русский. Наверное, не зря нас «причесали под одну гребенку» – мир не может ошибаться. Русский – не тавро, не ярлык. Как сказал поэт, «тот – русский, чья душа живет в России, чьи помыслы – о матушке, о ней». В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации сделан упор на необходимость формирования общероссийского гражданского самосознания. А поскольку системообразующим ядром государственности нашей страны исторически выступал русский народ, с него, как говорится, и спрос особый за ответственность перед Отечеством. По данным последней переписи, в Башкортостане проживает 1 млн 450 тысяч русских. Как в нашей республике осуществляется историческая миссия этноса в свете задач нынешнего времени, каково его национальное самочувствие, говорилось на IV Съезде РОО «Собор русских Башкортостана».

На форум прибыли более 200 делегатов со всей республики, около 200 гостей. По традиции национальный колорит встрече в фойе ГКЗ «Башкортостан» создавали самодеятельные артисты, коробейники, ремесленники. Здесь каждый мог попрактиковаться в плетении кружев, изготовлении славянских кукол-оберегов, присоединиться к частушечникам. Участников съезда ждала большая работа: обсуждение накопившихся вопросов, утверждение планов на ближайшие годы, а после плотного рабочего дня была организована культурная программа.

«Собор русских Башкортостана» создан 18 лет назад, за эти годы состоялось три съезда. Должность председателя Исполкома с 2013 года занимает Виктор Александрович Пчелинцев – председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая РБ по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. На состоявшемся форуме ему вновь было доверено возглавить эту общественную организацию в последующие пять лет.

В отчетном докладе председатель исполкома подчеркнул, что деятельность «Собора русских Башкортостана», как и большинства других этнокультурных организаций республики, направлена на сохранение богатейшего наследия русского народа, а также на воспитание подрастающего поколения в духе уважения к культурам, языкам и традициям других народов. Было отмечено, что Собор стремится сплотить русское население, возродить и сохранить традиции и обычаи, поднять на новый уровень межнациональные, межконфессиональные отношения.

– Вклад русского народа в развитие современного Башкортостана трудно переоценить. Он играл и играет значительную роль во всех сферах экономической, социальной и культурной жизни. На нашей земле в результате многовекового общения тюркских, славянских, финно-угорских народов выработались оптимальные формы добрососедства, которые служат образцом для многонациональной России. Именно такой сплав культур и религий в контексте толерантного сосуществования остается основой благополучия в республике. Общественная организация сохраняет русскую самобытную культуру в регионе. А главное, полтора миллиона русских в Башкортостане живут в мире и согласии с другими народами, – сказал Виктор Пчелинцев.

Начиная с 2013 года во всех муниципальных образованиях Башкортостана были созданы отделения «Собора русских». Основная задача столичного отделения организации – оказание помощи органам власти в формировании гражданского общества, в проведении национальной политики, поддержке ремесел.

Одним из значимых событий в минувшем году стало появление постоянного адреса у Собора в Уфе. Новый офис стал центром общения людей, сюда приходят за советом. Также в новом формате заработал и сайт региональной организации. Здесь оперативно появляется вся информация о деятельности Исполкома и Советов отделений Собора, культурных событиях республики и нашей страны.

Традиционные культурно-обра-зовательные мероприятия, проведенные в республике за последние пять лет при активном участии соборян, выросли в авторитетные форумы. Это Международный Аксаковский праздник, Праздник «Никола Вешний» (Дни славянской письменности и культуры) в Краснокамском районе, Межрегиональный праздник русской песни и частушки в Белокатайском районе, Республиканский праздник Масленицы в Русском историко-культурном центре «Красный Яр» Уфимского района, городской фестиваль «Русская песня», ряд ежегодных Всероссийских и Межрегиональных научно-практических конференций, посвященных проблемам языкознания, изучению русского языка и литературы.

Также «Собор русских Башкортостана» уделяет большое внимание развитию народных видов спорта. Гиревым, городошным спортом, греблей на лодках, русской лаптой, шашками занимаются свыше 50 тысяч человек. По русской лапте спортсмены республики являются ведущими в России.

В рамках конгресса состоялось широкое обсуждение актуальных вопросов, касающихся состояния русского языка и русской культуры, возрождения духовности, укрепления межнационального согласия. В принятой резолюции съезда основной пункт – сохранение литературного языка посредством проведения конкурсов и фестивалей. Большой акцент сделан на помощи в реконструкции ветхих православных храмов. Планируется начать сбор материалов для издания книги «Русские в истории Башкортостана», ускорить создание Дома-музея Федора Шаляпина в Уфе.

В перечень национальных интересов страны, включенных в Стратегию национальной безопасности РФ, наряду с укреплением обороны страны, повышением конкурентоспособности национальной экономики, по праву входят такие направления, как обеспечение национального согласия и единства, сохранение культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества.

Кто бы лет 10 назад мог подумать, что наши народные праздники, фольклорные фестивали, творческие форумы будут рассматриваться в качестве инструментов для обеспечения национальной безопасности страны? Новые вызовы и угрозы, с которыми Россия сталкивается на современном этапе, побуждают активнее прибегать к народному достоянию, богатому культурному наследию. Чтобы всем вместе крепче стоять на ногах, чтобы не дать молодежи свернуть на кривую дорогу. Да, для всего мира мы русские. И, кажется, для всего мирового сообщества становится очевидным: русский медведь, образ которого в последнее время эксплуатируется уже на дипломатическом уровне, умеет постоять за свой лес.

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА

Старшее поколение должно донести до нашей молодежи, до своих детей, внуков то, что было накоплено веками нашими предками. Ну и, конечно, есть современные проблемы, которые поставил руководитель нашего государства Владимир Владимирович Путин, – это изучение литературы и русского языка.

Виктор Пчелинцев,

председатель Исполкома

«Собора русских Башкортостана»

Великий русский народ – становой хребет нашей державы. Общественная организация «Собор русских Башкортостана» выросла в регионе до всеохватных размеров. Она органично сочетает в работе духовные и светские традиции. В этом чрезвычайно полезном и поучительном опыте мы – мусульмане – выделяем, в первую очередь, все возрастающее умение проведения массовых праздников, создающих замечательную духовно-культурную атмосферу не только в пределах одной этнической общины, но благотворно влияющих на духовно-культурный климат Республики Башкортостан. На этом благословенном пути мы действуем вместе все теснее и согласованнее. И такому надежному курсу был придан дополнительный мощный импульс достижением в ноябре 2015 года Соглашения о сотрудничестве между Правительством и духовенством Башкортостана, которое от его имени подписал Глава нашей республики глубокоуважаемый Рустэм Закиевич Хамитов, выразив наше консолидированное мнение о том, что «наша главная задача – укрепить таким открытым государственно-конфессиональным диалогом согласие и нравственные основы общественной жизни, социальную стабильность в республике».

Талгат Таджуддин,

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий,

Председатель Центрального

духовного управления мусульман России

Главное сейчас – духовное развитие общества. Башкортостан богат духовным хлебом, в него заложены зерна от творчества Аксакова, Мустая Карима и других соотечественников, горячо радевших за духовное состояние нашего многонационального народа. Нам нужно наполнять жизнь духовным содержанием, иначе неминуемо столкнемся с деструкцией, захлестнувшей сейчас многие регионы планеты. На Белебеевской земле уже окреп поэтический фестиваль «Родники вдохновения». Надеемся, он продолжит культурные традиции наших предков

Олег Данилин,

начальник Управления социального развития

Администрации МО г. Белебей

Сегодня русский этнос является государствообразующим народом. И именно русский национальный дух сегодня консолидирует народы и России, и Башкортостана в единую монолитную нацию. И этот дух должен быть чистым – без фанатизма и самолюбования. От национального поведения этноса зависит мир в обществе. Позитивный мегатренд в межнациональном государстве – основа его поступательного движения и успешного развития.

Зугура Рахматуллина, председатель Ассамблеи

народов Башкортостана, депутат Государственной Думы РФ

Права имеет у нас не только личность, не только конкретный человек, гражданин, но права всегда имеет этнос, нация, национальность, любой народ. При помощи своих прав он реализует свою индивидуальность, неповторимость. «Собор русских» как раз и призван быть той организацией, в рамках которой получит свою идентификацию каждый человек, который приобщен к российской культуре, и в совокупности, наверное, весь этнос.

Константин Толкачев,

председатель Государственного

Собрания – Курултая Республики Башкортостан

Башкортостан уникален, как и все мы, составляющие богатейший в своем многообразии Русский мир. Широта русской души породила в свое время «симфонию этносов», о которой говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К сожалению, в нашем обществе изменилась система ценностей – крен появился в сторону материальных благ. Подрастающее поколение не имеет практически никакого понятия о чести, совести, долге и обязанностях перед семьей и Родиной. Конечно, воспитание начинается с семьи, но ответственность за души наших детей и их нравственное становление лежит на всех социальных институтах, влияющих на формирование его личности. Отсюда главная задача образования – научить каждого человека следовать указаниям совести. Пора говорить во весь голос, пора вместе искать пути выхода из кризиса. Сегодня судьба нашего народа и нашей страны, судьбы наших детей зависят от каждого из нас. Мы можем сделать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ответы на вызовы истории для нас кроются в единстве доброй воли и внутренней мощи русского духа. Я обращаюсь ко всем, кому не чужды духовные ценности Русской цивилизации, словами святого преподобного Сергия Радонежского: «Преодолевайте ненавистную рознь мира сего!»

Никон,

Управляющий Уфимской епархией РПЦ,

митрополит Уфимский и Стерлитамакский

С 2001 года у нас действует реальный проект: в сельской школе создан островок русской культуры. Спортзал «Добрыня», студия «Берегиня» – наши опорные звенья. Вместе с родителями мы строим жизнь детского коллектива на лучших национальных традициях, внедряем в канву учебно-воспитательного процесса народные обряды. Наши выпускники показывают отличные знания на предметных олимпиадах, в творческих конкурсах, успешно поступают в престижные вузы Башкортостана и России. Мы уверены в их будущем.

Валентина Серегина,

директор Верхне-Авзянской школы,

Белорецкий район

Живое нравственное чувство народа должно проявляться в каждом деле. Ведущую роль в его формировании выполняют носители языка, культурных традиций. К сожалению, русские писатели, актеры – достаточно редкие гости в образовательных учреждениях нашей республики.

Наталья Солодилова,

ректор Уфимского государственного

института экономики и сервиса