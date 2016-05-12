О том, что предпринимательство нуждается в поддержке и развитии, сегодня говорится на всех уровнях, повторяется, как мантры и заклинания. Число различных мероприятий, совещаний и семинаров на тему развития бизнеса уже зашкаливает. Столь же трудно поддается исчислению количество различных государственных и общественных организаций, ставящих своей задачей помощь бизнесу. Если следовать диалектическому закону перехода количества в качество, то слова и намерения давно должны воплотиться в дела, например, в рост числа предпринимателей и увеличение доли малого бизнеса в валовом продукте. Однако этого, увы, пока по большому счету не происходит. Непосредственные же интересы самого малого и среднего бизнеса выражает значительное количество различных структур, позиция которых стала звучать в последнее время заметно активнее.

Почему же так важна свобода предпринимательства? Для ответа на этот вопрос позаимствуем мудрые мысли у классиков. «Погоня за прибылью – единственный способ, при помощи которого люди могут удовлетворять потребности тех, кого они вовсе не знают». Это Фридрих Хаек. Другая цитата – из Милтона Фридмана: «Наращивать прибыль – это и есть социальная ответственность бизнеса». Лучше, пожалуй, и не скажешь.

Действительно, изначально предприниматели вряд ли думают о благе общества, главное для них – собственная выгода. Но в процессе достижения этой цели волей-неволей бизнес (конечно же законопослушный) служит во благо всего общества, обеспечивая занятость, налоги, конкурентную среду и как неизбежное следствие – качество продуктов и услуг. Частный бизнес – хороший хозяин, он стремится снизить издержки, что не очень получается у государственных и муниципальных компаний.

Все это известные истины. Впрочем, так же очевидно, что бизнес – дело рискованное, и поэтому предприниматели – это особая порода людей – энергичных, настойчивых и целеустремленных. Однако зачастую эта энергия распространяется только на свое дело, но не на выражение интересов бизнеса в целом, поскольку, увы, предприниматели разобщены и атомизированы и в своих «коллегах» видят зачастую не собратьев и представителей одного класса, а конкурентов. Это, если продолжать вспоминать законы диалектики, пример «единства и борьбы противоположностей».

Такая разобщенность мешает солидарной позиции в выражении своих интересов перед власть предержащими и контролирующими органами на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Именно поэтому сегодня так востребованы многочисленные структуры, призванные выстраивать позиционирование предпринимательства как единого сообщества. Здесь следует упомянуть как партийный уровень («Партия роста»), общественные организации («Опора России»), Торгово-промышленную палату РБ, так и различные ассоциации, фонды, союзы, которые исчисляются десятками. Не так давно начал работать новый институт – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан.

Как известно, руководством страны четко обозначен тренд о том, что «не надо кошмарить бизнес», то есть перестать вести со стороны контрольных органов избыточную надзорную деятельность, которая выливается зачастую в карательные меры в виде огромных штрафов, а то и вовсе закрытия не успевшего встать на ноги предприятия. Механизмы, если так можно выразиться, «контроля за избыточностью контроля» довольно жесткие – если проверка надзорных органов не входит в запланированные заранее мероприятия, то может дойти и до прокуратуры.

Однако в деле надзора и контроля есть много других тонкостей и процедурных моментов, разобраться в которых без специального юридического сопровождения сложно. Поэтому под патронатом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан начали на регулярной основе проводить мероприятия, где представители малого и среднего бизнеса встречаются с руководителями контролирующих органов или их заместителями и могут задать интересующие их вопросы. К этим встречам ведется серьезная подготовительная работа. Общественные помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей РБ, которые есть сегодня практически в каждом районе и городе республики, собирают вопросы от местных предпринимателей. Затем они систематизируются и передаются в контролирующие органы. Непосредственно же на встречах даются ответы на эти вопросы и ведется живой разговор, зачастую доходящий до оживленных дискуссий.

Так, на недавнем «круглом столе» с участием временно исполняющего обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ А. С. Жеребцова круг интересующих вопросов касался в основном деятельности предпринимателей, занимающихся общепитом, содержащих парикмахерские и т. д. Обороты у них небольшие, но требования со стороны Роспотребнадзора, как считают представители малого бизнеса, избыточны.

Один из предпринимателей привел такой факт: в числе требований к косметическому салону значилось, что горячая вода должна быть не ниже 70 градусов, тогда как ТЭЦ не выдает такой температуры. Другая претензия (уже к парикмахерской) заключалась в том, что там, согласно санитарным нормам, не должно быть «органической пыли растительного и животного происхождения», то есть не должно быть в том числе и волос.

Значительная часть вопросов касалась проверок, в каких случаях, помимо плановых, могут быть внеплановые проверки, а также насколько легитимны проверки по звонкам и сообщениям тайных «доброжелателей». Как оказывается, в соответствии с законом, проверки по анонимным жалобам не должны ни проводиться, ни рассматриваться.

Немалый интерес у предпринимателей вызвало и общение с руководителем Государственной инспекции труда в РБ Татьяной Астрелиной. По ее словам, система проверок в отношении малого бизнеса значительно либерализована. Так, в отношении малых предприятий с недавнего времени стал применяться механизм так называемого «отложенного штрафа» (в случаях, когда нарушения не представляют непосредственной угрозы для жизни и здоровья работников и не приводят к нарушениям их трудовых прав).

Также в Госинспекции труда сегодня реализуются мероприятия, направленные на переход от «модели санкций» к «модели соответствия», когда, прежде чем перейти к «карательным» мерам, предпринимателям оказывается консультативная помощь, а если и в этом случае ошибки не исправляются, то тогда наказание неизбежно.

По словам директора Фонда поддержки предпринимательства РБ Дениса Мусина, усложняющееся законодательство и частые проверки отбивают желание заниматься бизнесом. Так, по итогам недавно проведенного опроса, только 2% (!) опрошенных молодых людей выразили желание открыть свое дело. Настороженное отношение к надзорным органам вызвано также негибкой системой наложения наказаний. Порой контролеры не обращают внимания на обороты бизнеса и при годовом обороте предприятия всего в 100 тысяч рублей вменяют штраф до 400 тысяч.

Впрочем, было бы неправильно всех представителей надзорных органов стричь под одну гребенку и представлять кровожадными уничтожителями малого бизнеса. Понимания проблем развития предпринимательства все больше и у контролирующих структур. На одном из «круглых столов» представитель МЧС, отвечающий за противопожарную безопасность, посетовал, что инструкций действительно слишком много. Порой могут быть выданы противоречивые предписания, но в таком случае нужно обращаться в суд, что большая часть предпринимателей не делает.

Весьма оживленным получился разговор с представителем Управления ветеринарии РБ Русланом Нигматуллиным. Негативные эмоции у предпринимателей вызывает прежде всего система убойных цехов, минуя которую фермеры не могут поставлять мясо на рынок. За услуги с них запрашивают немалые деньги. С учетом транспортных расходов это увеличивает стоимость мяса, и на рынке продукт становится неконкурентоспособным.

Малый бизнес волнует также необходимость сбора большого количества бумаг, зачастую не безвозмездно, в результате чего, по словам одного из предпринимателей, «справка дороже курицы».

В целом, по мнению обеих сторон – и предпринимателей, и надзорных органов, разговор на этих мероприятиях получился конструктивным и полезным. Подводя итог «круглых столов», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Рафаиль Гибадуллин заметил, что пока сохраняется тенденция применения штрафов, нежели предписаний по устранению нарушений, хотя контролер может применять как превентивные, так и карательные меры.

В этом свете во время проверок, по мнению предпринимателей, желательно присутствие представителей бизнес-омбудсмена РБ, поскольку, если у бизнесмена есть заявление в Аппарат Уполномоченного и его представители присутствуют на проверке, надзорные органы будут однозначно действовать в соответствии с законом. Прозвучало даже предложение о том, чтобы в будущем контролирующие службы вообще не имели по закону права вести надзорные мероприятия без представителей Уполномоченного.

Кроме Аппарата бизнес-омбудсмена, в республике действуют и множество других организаций, призванных стоять на страже интересов предпринимательства, в том числе Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан, Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ, региональное отделение общероссийской организации «Опора России» и множество других структур, действующих на общественных началах. В Фонде развития и поддержки малого предпринимательства недавно открыт Центр поддержки предпринимательства, где действуют Гарантийный и Лизинговый фонды, предоставляются субсидии для стартового капитала. Здесь можно воспользоваться схемами микрофинансирования, оказывается и методическая помощь – бизнес-обучение, консультации, помощь в сфере инвестиций.

Деятельность Торгово-промыш-ленной палаты Республики Башкортостан также во многом акцентирована на поддержку малого бизнеса «на методическом уровне». Это прежде всего ставшие уже традиционными Недели предпринимательства, проходящие два раза в год, где можно пообщаться, получить дельные советы от политиков, чиновников и юристов.

ТПП принимает участие в разработке региональных законопроектов и в оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, а также является учредителем Автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Республике Башкортостан».

Что касается БРО «Опора России», то ее деятельность направлена на то, чтобы обеспечить безопасность деловых отношений и сохранение инвестиций, и предприниматели могут найти здесь соответствующую информацию.

В сфере защиты интересов бизнеса республики начали действовать и довольно специфические организации с говорящими названиями – «Комиссия по борьбе с коррупцией» и Консорциум глобальной безопасности (аббревиатура – КГБ). Помимо борьбы с мздоимством чиновников они оказывают помощь при попытках несанкционированного доступа контролирующих и правоохранительных органов и рейдерских захватах, а также в случаях проведения внеплановых проверок предприятий. Словом, организаций, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса, в республике предостаточно, и они могут оказать реальную помощь в проблемных ситуациях.

Кроме частых проверок и административных барьеров, перед бизнесом перманентно стоит еще один вопрос – доступность кредитов. Для решения этой проблемы недавно учреждена новая структура – АО «Корпорация «Малого и среднего предпринимательства» (МСП), которая намерена вести активную работу в целях повышения доступности кредитов.

Есть еще один больной вопрос для малого бизнеса – это наличие инфраструктуры, то есть, проще говоря, помещений для своей деятельности. В республике действует специальная организация – «Корпорация развития», главной задачей которой является развитие индустриальных парков. С учетом размещения производств новых резидентов наполняемость индустриального парка «Уфимский» сегодня превысила 88% при среднероссийском показателе заполнения площадей в 50%. При этом подавляющее большинство обращающихся в Корпорацию развития для оказания содействия в реализации инвестиционных проектов – это представители малого и среднего предпринимательства.

Еще один вектор для развития бизнеса связан с так называемыми территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Этот статус присваивается федеральными органами власти моногородам, представившим внятные и убедительные проекты по развитию своих территорий, и, прежде всего, в части инвестпроектов, где большую роль должно сыграть предпринимательство. Минэкономразвития России уже одобрило заявки Кумертау и Белебея на получение статуса ТОСЭР. На этот статус претендуют также администрации городов Нефтекамск, Учалы, Благовещенск и Белорецк. Минэкономразвития республики предлагает и другие эффективные варианты поддержки малого бизнеса (более подробно об этом читайте в статье «Фонд вам в помощь!» на стр. 31).

На заседании Госсобрания РБ, посвященном итогам года, прозвучало много вопросов о малом бизнесе. По мнению Главы РБ Р. З. Хамитова, важно, чтобы каждый район или город был «открыт для бизнеса». Для этого в целях «мотивации» муниципальных властей сегодня разрабатывается стандарт оценки муниципалитетов с точки зрения развития бизнеса.

Такой же точки зрения придерживается и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Рафаиль Гибадуллин, считающий, что нужно скорее вводить в республике стандарты повышения деловой активности в муниципалитетах, применяя для этого так называемые критерии kpi (ключевые показатели эффективности ) – системы оценки деятельности, которые помогают организации в достижении стратегических целей, в данном случае такой целью является развитие предпринимательства. Предлагается оценивать муниципалитеты по таким показателям, как количество субъектов малого бизнеса, рост числа рабочих мест, объемов налоговых отчислений от бизнеса.

Около четверти поступивших от предпринимателей в 2015 году жалоб, связаны именно с деятельностью местных органов власти – с земельно-имущественными отношениями, возможностью подключения к инженерно-коммуналь-ной инфраструктуре, административными барьерами и т. д.

Есть такая устойчивая фраза «Только бизнес – ничего личного», подразумевающая сугубо деловые отношения. В контексте сегодняшней ситуации с рудиментами излишнего контроля и надзора, коррупции и чиновничьих препонов впору переиначить эту фразу и использовать в качестве слогана такой вариант: «Только бизнес – и ничего лишнего».

Инфограммы Минэкономразвития РБ и Корпорации развития РБ.